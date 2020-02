Μεγάλο πλήγμα και στις αεροπορικές εταιρείες αναμένεται να επιφέρει η επιδημία του κοροναϊού η οποία έχει προσβάλει περί τις 75.685 άτομα κι έχει κοστίσει σε 2.236 ανθρώπους. Σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης της επιδημίας οι μετακινήσεις τόσο εντός όσο κι εκτός κινεζικής επικράτειας έχουν περιορισθεί αισθητά, γεγονός που μπορεί να κοστίσει δισεκατομμύρια δολάρια σε αεροπορικές εταιρείες και στην τουριστική βιομηχανία.

Ειδικότερα σύμφωνα με την διεθνή ένωση αεροπορικών μεταφορών (ΙΑΤΑ), ο ταξιδιωτικός κλάδος παγκοσμίως καταρρέει εξαιτίας του κοροναϊού, με αποτέλεσμα τα έσοδα των αεροπορικών εταιρειών να κινδυνεύουν να μειωθούν κατά 29,3 δισ. δολάρια το 2020, 5% χαμηλότερα από τις προβλέψεις του Ιανουαρίου.

Την μεγαλύτερη επιβάρυνση θα έχουν, όπως ήταν αναμενόμενο οι αερομεταφορείς της περιοχής Ασίας - Ειρηνικού, οι οποίοι, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΙΑΤΑ, μπορεί να οδηγηθούν σε ετήσια πτώση της ζήτησης κατά 13%. Να υπενθυμίσουμε ότι πριν το ξέσπασμα του ιού οι προβλέψεις έκαναν λόγο για ανάπτυξη της τάξης του 4,8% στις αεροπορικές εταιρείες της περιοχής, οπότε υπολογίζεται ότι τα επίπεδα της ζήτησης θα συρρικνωθούν κατά 8,2% εν συγκρίσει με το 2019. Τα παραπάνω μεταφράζονται σε απώλεια εσόδων ύψους 27,8 δισ. δολάρια το 2020, με τα 12,8 δισ. δολάρια να χάνονται μόνο από την εγχώρια αγορά της Κίνας.

Οι αεροπορικές εκτός της περιοχής Ασίας – Ειρηνικού αναμένεται να καταγράψουν απώλεια εσόδων ύψους 1,5 δισ., αν οι απώλειες σχετίζονται αποκλειστικά με την αγορά της Κίνας.

Οι προαναφερθείσες επιπτώσεις βασίζονται στο σενάριο ότι η επιδημία του COVID-19, θα περιοριστεί στην αγορά της Κίνας. Εάν εξαπλωθεί περαιτέρω τότε οι επιπτώσεις θα είναι πολύ μεγαλύτερες. «Η παγκόσμια βιομηχανία αερομεταφορών θα έχει ένα πολύ δύσκολο έτος. Βέβαια βασική προτεραιότητα παραμένει το να σταματήσει η διάδοση του ιού», τονίζει η ΙΑΤΑ.

Σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις για τη διεθνή αεροναυτιλία από τις ταξιδιωτικές απαγορεύσεις εξαιτίας του COVID-19 προβλέπει και ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO). Σύμφωνα με τον οργανισμό, μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα περίπου 70 αεροπορικές εταιρείες είχαν ακυρώσει όλες τις διεθνείς πτήσεις από / προς την ηπειρωτική Κίνα ενώ άλλες 50 αεροπορικές εταιρείες έχουν περιορίσει τις σχετικές αεροπορικές δραστηριότητες. Αυτό μεταφράζεται σε μείωση κατά 80% της διεθνούς αεροπορικής ικανότητάς για τους ταξιδιώτες από και προς την Κίνα και σε μείωση 40% της μεταφορικής ικανότητας από τις κινεζικές αεροπορικές εταιρείες.

After evaluating all available information on the coronavirus, SWISS decided to extend flight suspensions to/from Beijing and Shanghai until 28 March. In addition, SWISS will reduce capacities to/from Hong Kong, by operating its flights with an A340-300 instead of a B777-300ER. https://t.co/YsrOLHPua0