Για αυξήσεις - φωτιά μέχρι και 400% στα εισιτήρια μεγάλων αεροπορικών εταιρειών γράφει σήμερα ο διεθνής Τύπος, μια μόλις ημέρα μετά το «κανόνι» της Thomas Cook.

Βασικοί ανταγωνιστές της Thomas Cook σπεύδουν να αυξήσουν την τιμή των αεροπορικών εισιτηρίων για πτήσεις και προορισμούς που μέχρι πρότινος εξυπηρετούνταν μέσω της Thomas Cook.

«Ταξιδιώτες βρίσκουν εισιτήρια με ανταγωνιστές της Thomas Cook, όπως η Jet2, η British Airways, η Ryanair και TUI, αυξημένα έως και 400%, μετά το κανόνι», γράφει το Business Insider, παρουσιάζοντας δημοσιεύματα του βρετανικού Τύπου.

Ταξιδιώτης καταγγέλλει πως τη Δευτέρα το κόστος μιας πτήσης με τη Jet2 διπλασιάστηκε μόλις μέσα σε μια ώρα, μετά την γνωστοποίηση της είδησης για την πτώχευση της Thomas Cook.

Absolutely disgusting from @jet2tweets @Jet2Holiday within the space of an HOUR they’ve doubled the price of flights following the news of #ThomasCook collapsing. Yet another Typical greedy airline. #jet2 pic.twitter.com/3xDTlq60mn

Έτερος ταξιδιώτης καταγγέλλει τριπλασιασμό της τιμής για μια πτήση με τη Jet2, από τις 47 λίρες στις… 145 λίρες από χθες μέχρι σήμερα!

Paid for two fights to Menorca with Barclaycard and they’ve told me to contact Thomas Cook.

Tried another flight with Jet2 and £47 yesterday £145 today.

How are they allowed to do this?