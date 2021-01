Μια νέα επένδυση ύψους 20 εκατ. ευρώ σε βάθος πενταετίας για την επέκταση των ψηφιακών δεξιοτήτων και προγραμμάτων εκπαίδευσης του Ιδρύματος της, ανακοίνωσε η Vodafone. Συγκεκριμένα ο τηλεπικοινωνιακός όμιλος ανέφερε ότι θα χρηματοδοτήσει τοπικές πρωτοβουλίες σε Ελλάδα και 13 ακόμη χώρες με στόχο να ωφελήσει 16 εκατομμύρια μαθητές έως το 2025.

Τα προγράμματα, τα οποία παρέχονται σε συνεργασία με φιλανθρωπικά ιδρύματα και ΜΚΟ, θα δώσουν στους ανθρώπους τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών, με στόχο να καλύψουν εκατομμύρια μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, άτομα που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης, καθώς και ηλικιωμένους. Η ανακοίνωση αυτή συμπίπτει με τη Διεθνή Ημέρα Εκπαίδευσης.

«Η Vodafone είναι υπερήφανη που στηρίζει την κριτική ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και εκπαίδευσης στις κοινότητες που εξυπηρετούμε, μέσω της τεχνογνωσίας μας στη συνδεσιμότητα και την τεχνολογία. Παραμένουμε δεσμευμένοι, σε έναν ολοένα και περισσότερο ψηφιακό κόσμο, να οικοδομήσουμε ψηφιακές κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς, όπου κανείς δεν θα υστερεί, κάτι που σήμερα είναι καίριο περισσότερο από ποτέ, καθώς η κοινωνία στοχεύει να ανοικοδομηθεί καλύτερα μετά τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19», ανέφερε σχετικά ο Nick Read, διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Vodafone.

Η επένδυση των 20 εκατομμυρίων ευρώ θα κατανεμηθεί κατά την επόμενη πενταετία κι έρχεται να προστεθεί στις δωρεές εκτιμώμενου ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ σε είδος από τον Όμιλο Vodafone σε μια σειρά πρωτοβουλιών που σχετίζονται με την COVID-19 και στην επένδυση 10 εκατομμυρίων ευρώ από το Ίδρυμα Vodafone στην φάση έκτακτης ανάγκης της απόκρισης στην COVID-19 το 2020.

Ο Nick Land, πρόεδρος του Ιδρύματος Vodafone δήλωσε σχετικά: «Καθώς το Ίδρυμα Vodafone συμπληρώνει την τριακοστή επέτειό του, έχοντας συνδέσει περισσότερους από ένα εκατομμύριο μαθητές με μια ποιοτική εκπαίδευση σε όλη την Ευρώπη και την Αφρική, είμαστε στην ευχάριστη θέση να στηρίξουμε προγράμματα, όπως αυτά που μπορούν να έχουν τόσο σημαντικό αντίκτυπο στο μέλλον τόσων πολλών ανθρώπων».

Πρώιμες δεξιότητες για παιδιά πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Το Ίδρυμα Vodafone εργάζεται για να γεφυρώσει το χάσμα ψηφιακών δεξιοτήτων, επενδύοντας σε προγράμματα για μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που συνδυάζουν προσωπική κατάρτιση και ψηφιακές πλατφόρμες για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων μαθητών και εκπαιδευτικών. Για παράδειγμα:

Generation Next (Ελλάδα, Αλβανία): συνδυάζει εργαστήρια STEM και ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, για να συμβάλλει στη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων για περισσότερους από 61.000 εφήβους μέχρι σήμερα. Φιλοδοξία του είναι να ωφελήσει ένα εκατομμύριο μαθητές μέσω της πλατφόρμας έως το 2025.

DigiCraft (Ισπανία): μια πλατφόρμα εκμάθησης ψηφιακών δεξιοτήτων, βασισμένων σε έργα, για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που στήριξε 93.000 μοναδικούς χρήστες μεταξύ Μαρτίου και Ιουλίου 2020, μετά την αναστολή λειτουργίας σχολείων λόγω της COVID.

Coding for Tomorrow (Γερμανία): διδάσκει σε παιδιά και εφήβους από το δημοτικό έως και την πρώτη τάξη του Λυκείου και στους δασκάλους τους, πώς να χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες με ανεξάρτητο, κριτικό και δημιουργικό τρόπο. Η «κωδικοποίηση για το αύριο» παρέχεται μέσω ημερών έργου, εργαστηρίων, μαθημάτων κατάρτισης για εκπαιδευτικούς και δωρεάν λήψης εκπαιδευτικού υλικού.

School in a Box (Ρουμανία): εφαρμοζόμενο σε 50 σχολεία αγροτικών περιοχών, το πρόγραμμα συνδυάζει μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης και την τεχνολογία Instant Classroom «School in a Box» του Ιδρύματος Vodafone (με tablet, φορητούς υπολογιστές και σύνδεση στο Διαδίκτυο), για να βοηθήσει τους μαθητές και τους δασκάλους να αναπτύξουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες.

Online Masters (Ολλανδία): ένα δωρεάν διαδραστικό πρόγραμμα, το οποίο έχει φθάσει σε περισσότερους από 450.000 νέους ηλικίας 10-14 ετών παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τον ψηφιακό κόσμο, δημιουργικές δεξιότητες, συμβουλές για να παραμείνουν ασφαλείς και να ενεργούν υπεύθυνα στο διαδίκτυο.

Δεξιότητες για τους ηλικιωμένους

Να υπενθυμίσουμε ότι το Ίδρυμα Vodafone καταβάλλει επίσης προσπάθειες για να αυξήσει τις ψηφιακές ικανότητες για ανθρώπους άνω των 65 ετών, βοηθώντας στην αντιμετώπιση της τάσης της απομόνωσης και της μοναξιάς που έχει επιδεινωθεί από τον εγκλεισμό και την κοινωνική αποστασίωση λόγω της COVID-19. Το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 65-74 ετών χωρίς πρόσβαση στο Διαδίκτυο κυμαίνεται από 13-36% στην Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο και την Τσεχία. Το Ίδρυμα Vodafone θα ξεκινήσει ένα νέο πρόγραμμα στις χώρες αυτές για να στηρίξει 880.000 ηλικιωμένους έως το 2025.

Επίσης, είναι γεγονός ότι πολλοί από όσους έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο δεν διαθέτουν τις ψηφιακές ικανότητες για να αξιοποιήσουν πλήρως τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει η συνδεσιμότητα. Μέσω εργαστηρίων κατά πρόσωπο, ψηφιακής υποστήριξης και διαδικτυακής πλατφόρμας μάθησης, το Ίδρυμα Vodafone προσφέρει την ευκαιρία σε ηλικιωμένους να παραμένουν ενεργοί σε μια ολοένα και πιο ψηφιακή κοινωνία.

Να υπενθυμίσουμε ότι εδώ και σχεδόν 30 χρόνια, με έδρα τη Μεγάλη Βρετανία και τη φράση «Connecting for Good» να συνοψίζει τη φιλοσοφία του, το Ίδρυμα Vodafone συνδέει την κοινωνική συνεισφορά με τις τεχνολογίες των τηλεπικοινωνιών. Στην Ελλάδα, το Ίδρυμα Vodafone δραστηριοποιείται από το 2002, υποστηρίζοντας δράσεις και προγράμματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, με έμφαση στους τομείς της Υγείας, της Εκπαίδευσης και της Κοινωνίας. Στα 18 χρόνια δραστηριοποίησής του, έχει συνεργαστεί με περισσότερους από 100 φορείς και οργανισμούς, ενώ μόνο τον τελευταίο χρόνο έχει ωφελήσει περισσότερους από 698.000 πολίτες. Τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το Ίδρυμα Vodafone στην Ελλάδα, αυτή την περίοδο, είναι: το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής Vodafone, το Generation Next, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανάπτυξης STEM δεξιοτήτων, τα προγράμματα Instant Network & Instant Classroom για την υποστήριξη ανθρωπιστικών κρίσεων, το DreamLab app για την αντιμετώπιση του COVID-19 και το πρόγραμμα World of Difference για ευκαιρίες κοινωνικής απασχόλησης σε νέους.