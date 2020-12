Λιγότερο τραυματικές, αλλά κακές εμπειρίες, έχουμε όταν διαπιστώνουμε ότι η συσκευή μας δεν ανάβει, κολλάει, σβήνει ξαφνικά, έχει κάποιο άλλο πρόβλημα και γενικά χρειάζεται service. Η σκέψη και μόνο του service ίσως αποτελεί τη δεύτερη τραυματική εμπειρία των περισσότερων κατόχων κινητών τηλεφώνων, αφού η ταλαιπωρία και ο χρόνος που απαιτείται, αν δεν έχεις δεύτερη συσκευή, μπορεί να διαλύσει και τα πιο γερά νεύρα.

Η πραγματικότητα, όμως, είναι εντελώς διαφορετική για τους κατόχους συσκευών Samsung, αφού όχι μόνο έχουν τη δυνατότητα να επισκευάσουν τη συσκευή τους ακριβώς μέσα μία ώρα, αλλά και τη δυνατότητα να την παραλάβει κάποιος από το χώρο τους και να τους επιστραφεί μέσα στην ίδια ημέρα στο χώρο που θα υποδείξουν!

Αυτές είναι δύο από τις επιλογές που προσφέρουν τα Smartec Services, οι πρωτοποριακές υπηρεσίες που λανσάρει η Smartec, εκ των κορυφαίων εταιρειών στην Ελλάδα όσον αφορά στο service κινητών συσκευών. Η Smartec διαθέτει το μεγαλύτερο εξουσιοδοτημένο υψηλού επιπέδου επισκευαστικό κέντρο στην Ελλάδα για κινητά τηλέφωνα, tablet και wearables Samsung, εντός και εκτός εργοστασιακής εγγύησης, σύμφωνα με τα στοιχεία της Samsung Electronics Hellas.

Η πιο πρόσφατη προσθήκη στα Smartec Services είναι το Same Day Service - Pick up and return, όπως το αποκαλεί η εταιρεία, γιατί πρόκειται για παραλαβή, επισκευή και παράδοση του κινητού την ίδια ημέρα. Η συσκευή παραλαμβάνεται από το σημείο που θα υποδείξει ο πελάτης και του επιστρέφεται επισκευασμένη μέσα στην ίδια ημέρα, με μικρή επιπλέον χρέωση. Η υπηρεσία καλύπτει περιοχές εντός Αττικής και για την αυθημερόν επισκευή και παράδοση απαιτείται η παραλαβή της συσκευής μέχρι τις 10 π.μ. Ο πελάτης μπορεί να κλείσει το σχετικό ραντεβού μέσω της ιστοσελίδας των Smartec Services.

Μία άλλη επιλογή είναι η επίσκεψη στο κατάστημα της Smartec, όπου μέσα σε 1 ώρα μπορείτε να έχετε πάρει πίσω τη συσκευή σας. Χωρίς, μάλιστα, να απαιτείται κάποιο ραντεβού.

Η εναλλακτική που προσφέρεται στους κατόχους συσκευών Samsung σε όλη την Ελλάδα είναι η υπηρεσία Courier Online, όπου οι πελάτες μπορούν να παραδώσουν το κινητό ή το tablet τους σε ένα σημείο εξυπηρέτησης της ACS και να το παραλάβουν από το ίδιο σημείο, μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες, επισκευασμένο και χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.

Ένα επιπρόσθετο πλεονέκτημα των Smartec Services είναι ότι, μέσα από το site, μπορεί κάποιος να ενημερωθεί για το εκτιμώμενο κόστος και, το σημαντικότερο, προσφέρει μεγάλη διαφάνεια, καθώς δεν υπάρχουν κρυφές χρεώσεις.

Το περιβάλλον της ιστοσελίδας είναι ιδιαίτερα φιλικό προς τον χρήστη και τον καθοδηγεί σε όλα τα απαραίτητα βήματα που πρέπει να κάνει μέχρι να υποβάλει το αίτημά του.

Αξίζει να αναφερθεί, επίσης, πως η Smartec παρέχει στους πελάτες της, χωρίς χρέωση, ένα πακέτο υπηρεσιών υποστήριξης της Samsung, το οποίο περιλαμβάνει: επίδειξη προϊόντος, ρυθμίσεις συνδεσιμότητας, διαγνωστικό έλεγχο συσκευής, μεταφορά δεδομένων (smart switch), δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας, έξυπνες συμβουλές και εγκατάσταση και επίδειξη για τα Samsung Members.

Στόχος των υπηρεσιών της Smartec δεν είναι απλώς να προσφέρουν επιλογές στον τελικό χρήστη που επιθυμεί να επισκευάσει τη συσκευή του και να την παραλάβει σε άριστη κατάσταση με το χαμηλότερο κόστος, αλλά και να περιορίσουν στον ελάχιστο δυνατό τον χρόνο που θα χρειαστεί να την αποχωριστεί.