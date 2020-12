Την δημιουργία ενός μεγάλου call center το οποίο θα εξυπηρετεί τον όμιλο της Free Now, της κοινοπραξίας των BMW και Daimler εξετάζει η μητρική εταιρεία της Beat, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο CEO της εταιρείας, Mark Berg από το διαδικτυακό βήμα της εκδήλωσης «Shaping the Mobility of Tomorrow».

Παρότι μάλιστα οι οριστικές αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί γίνονται κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Ρόλο στην εν λόγω απόφαση θα μπορούσε να παίξει και η αναγνωρισιμότητα της συγκεκριμένης εφαρμογής στην αγορά της Ελλάδας. Η αναγνωρισιμότητα αυτή άλλωστε ήταν και ο βασικός λόγος που η ελληνική αγορά σύμφωνα με τον κ. Berg ανέκαμψε γρηγορότερα από κάθε άλλη στην Ευρώπη μετά το πρώτο κύμα της πανδημίας. «Η Beat είναι ένα αγαπημένο brand, κομβικό μέρος της μετακίνησης στην πόλη και ταυτισμένη με ασφαλείς και ποιοτικές υπηρεσίες» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερθείς στο μέλλον της αστικής μετακίνησης ο CEO της Free Now εκτίμησε ότι «βρίσκεται στις ψηφιακές πλατφόρμες και θα είναι πολυτροπικό (multimodal), δηλαδή θα περιλαμβάνει ένα σύνολο επιλογών μετακίνησης, που θα διατίθενται στους πολίτες, μέσα από μία ολοκληρωμένη τεχνολογική προσέγγιση».

Σε αυτό το πλαίσιο ξεκαθάρισε ότι η αποστολή της Free Now, της μεγαλύτερης εταιρείας ψηφιακών μετακινήσεων στην Ευρώπη, με παρουσία σε 12 ευρωπαϊκές αγορές και 150 πόλεις, είναι να βοηθήσει τους πολίτες να κάνουν “έξυπνες” επιλογές μετακίνησης περιλαμβάνοντας όλους τους παίκτες της αγοράς -από τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς μέχρι τους μεγάλους παρόχους υπηρεσιών μετακίνησης»., Αυτό άλλωστε, όπως εξήγησε, συμβαίνει ήδη σε κάποιες πόλεις. «Σε ορισμένες ευρωπαϊκές πόλεις έχουμε ήδη ενσωματώσει πολλαπλές επιλογές στην πλατφόρμα μας μέσα από συνεργασίες, όπως με τη VOI (e-scooters), τη BOND (e-bikes), τη Miles (car sharing) ή την EMMY (mopeds). Επίσης, σε επιλεγμένες πόλεις θα ενσωματώσουμε στην εφαρμογή μας τις δημόσιες συγκοινωνίες πιλοτικά, ήδη από αυτόν το μήνα», συμπλήρωσε.

Αυτό όμως απαιτεί συνεργασία κι από πλευράς επιχειρήσεων κι από πλευράς της κυβέρνησης. «Είναι δύσκολο να ενθαρρύνεις τους μηχανικούς, τους αναλυτές δεδομένων ή όλα τα άλλα στελέχη του Beat να αναπτύσσουν προϊόντα που είναι εξαιρετικά επιτυχημένα στη Λατινική Αμερική, αλλά οι ίδιοι δεν μπορούν να τα απολαύσουν στην Αθήνα όπου και δημιουργούνται, επειδή η νομοθεσία δεν το επιτρέπει. Αν η χώρα θέλει να προσελκύσει ταλέντο θα πρέπει να μπορούν και οι ίδιοι να απολαύσουν τις επιτυχίες τους. Είμαστε ανοιχτοί συνεπώς να δουλέψουμε με την Κυβέρνηση, για το πώς μπορεί το θεσμικό πλαίσιο να οδηγήσει σε περισσότερη καινοτομία και ανάπτυξη», εξήγησε.

Στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Beat στην ελληνική αγορά αναφέρθηκε και ο General Manager της Beat για την ελληνική αγορά, Βασίλης Ντάνιας εστιάζοντας τόσο στην προοπτική της Ηλεκτροκίνησης στη χώρα μας όσο και στο μέλλον των ψηφιακών εφαρμογών.

«Είναι ανάγκη να επενδύσουμε περισσότερο σε καθαρές τεχνολογίες. Σύμφωνα με τα δεδομένα μας, με στοχευμένες κινήσεις στήριξης των ιδιοκτητών ταξί, όλα τα ταξί της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης θα μπορούσαν να είναι ηλεκτρικά μέσα σε 3-5 χρόνια, μηδενίζοντας το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ντανιάς.

Σύμφωνα με τον ίδιο τους επόμενους μήνες η Beat θα αναλάβει πρωτοβουλίες και θα παράσχει οικονομικά κίνητρα για όλους τους παλιούς και νέους συνεργάτες της οδηγούς, ώστε να αντικαταστήσουν τα συμβατικά τους οχήματα με ηλεκτρικά μέχρι το τέλος του 2021. Ωστόσο, επισήμανε ότι για την επιτυχή μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση, χρειάζεται και η Πολιτεία να προχωρήσει σε βελτιώσεις του ρυθμιστικού πλαισίου, με μέτρα όπως η διεύρυνση των δυνατοτήτων leasing και η ειδική σήμανση των ηλεκτρικών οχημάτων.

Τέλος, πρότεινε τη θεσμοθέτηση ενός οικονομικού κινήτρου ονόματι «Mobility Allowance» το οποίο θα προσφέρεται από τις επιχειρήσεις προς τους εργαζομένους για να μην παίρνουν καθημερινά το αυτοκίνητο τους από και προς την δουλειά. Στόχος και σε αυτή την περίπτωση είναι η μικρότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση και η μεγαλύτερη ευελιξία. «Το μέτρο εφαρμόζεται ήδη σε Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία και Γερμανία σταδιακά. Το όφελος είναι πολλαπλό για όλους. Λιγότεροι ρύποι, λιγότερη κίνηση, και σημαντική στήριξη της αγοράς των μετακινήσεων», κατέληξε.