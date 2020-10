Μια νέα επιλογή value for money έχουν πλέον οι έλληνες χρήστες smartphone, η οποία ακούει στο όνομα Real Me 7 Pro.

H κινεζική εταιρεία που έκανε πρόσφατα το ντεμπούτο της στην Ελλάδα, παρουσίασε πρόσφατα το ανανεωμένο pro μοντέλο της το οποίο έκανε πρεμιέρα στην ελληνική αγορά στις 13 Οκτωβρίου αντίστοιχα.

Στα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά του νέου Real ME 7 Pro, το οποίο κοστίζει 329 ευρώ, συγκαταλέγεται σίγουρα η ταχεία φόρτισης, η οποία κατατάσσει την συσκευή στην κορυφή της κατηγορίας της και όχι μόνο. Για την αρκίβεια η ταχεία φόρτιση SuperDart του Real ME 7 Pro η οποία επιτυγχάνεται με τον φορτιστή 65Watt, καταφέρνει να φορτίσει έως και 13% της συσκευής σε μόλις τρία λεπτά και το 100% αυτής σε 34 μόλις λεπτά…

H oθόνη του Real Me 7 Pro είναι Super Amoled, 6,4 ιντσών με ανάλυση full hd plus, με ρυθμό ανανέωσής της στα 60 Hz και υπόσχεται ζωντανά χρώματα και καλές γωνίες θέασης. Το νέο smartphone διαθέτει επίσης τετραπλή κάμερα με την σφραγίδα της Sony ο βασικός φακός είναι στα 64 MP, ο υπερευρυγώνιος φακός στα 8MP, ο αισθητήρας βάθους για bokeh λήψεις στα 2MP και ο macro εξίσου στα 2MP. Με την λειτουργία night mode οι νυχτερινές λήψεις έχουν καλή ποιότητα ενώ το κινητό μπορεί να τραβήξει και 4k βίντεο με 30 frames per second.

Το κινητό, το οποίο διατίθεται σε δύο αποχρώσεις, Mirror Silver και Mirror Blue, έρχεται με εγγύηση 3 ετών, κατά ένα έτος δηλαδή μεγαλύτερη σε σχέση με τα υπόλοιπα smartphone της μεσαίας κατηγορίας τιμής ενώ η Real Me επεκτείνει και την δωρεάν πολιτική αντικατάστασης από 1 μήνα σε 2 μήνες.

Ας δούμε όμως αναλυτικά όλα τα χαρακτηριστικά του: