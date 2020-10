Όλο και περισσότερες εφαρμογές στον επιχειρηματικό κόσμο παράγει τα τελευταία χρόνια η τεχνητή νοημοσύνη ενώ αποδεικνύεται πεδίον δόξης λαμπρό και στην περίπτωση της χώρας μας. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από την έρευνα «Harnessing the Power of AI in Greece. Embarking on the path to value»/ «Αξιοποιώντας την δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης στην Ελλάδα» που εκπόνησε η Boston Consulting Group (BCG) σε συνεργασία με τη Microsoft, με στόχο να χαρτογραφήσουν την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης («ΑΙ») στην Ελλάδα, να αναδείξουν τους πρωτοπόρους οργανισμούς και να προτείνουν δράσεις βέλτιστης αξιοποίησης της από τις επιχειρήσεις.

Μέσα από συνεντεύξεις στελεχών πρωτοπόρων επιχειρήσεων, start-ups, venture capital funds αλλά και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, συνελέγησαν παραδείγματα πρακτικής εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης στην Ελλάδα, με θετική επίπτωση στα πεδία εφαρμογής από τους πρώτους μήνες. Tα παραδείγματα προέρχονται από σχεδόν όλους τους τομείς της οικονομίας, ενδεικτικά τον ενεργειακό κλάδο, όπου τα Ελληνικά Πετρέλαια χρησιμοποιούν αλγορίθμους machine learning για να βελτιστοποιήσουν το μίγμα αργού στα διυλιστήριά τους και τη ναυτιλία, όπου η Signal Maritime πετυχαίνει αύξηση εσόδων κατά ένα εκατομμύριο ευρώ ανά καράβι ετησίως.

Συγκεκριμένα η έρευνα παρατηρεί μια αυξανόμενη κινητικότητα στον συγκεκριμένο χώρο και στην περίπτωση της Ελλάδας. Από τις 35 εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύχθηκαν από επιχειρήσεις στην χώρα μας, η συντριπτική πλειοψηφία αναπτύχθηκε την τελευταία πενταετία. Το γεγονός και μόνο ότι οι περισσότεροι οργανισμοί βρίσκονται ακόμη στα πρώτα τους βήματα, αναδεικνύοντας μεγάλες προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης. Να θυμίσουμε άλλωστε ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις της International Data Corporation, οι επενδύσεις στο ΑΙ παγκοσμίως θα πλησιάσουν τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια το 2023. Ο βασικότερος λόγος είναι πως η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει στην λήψη αποφάσεων σε περιόδους αναταραχής όπως αυτή που διανύει ο πλανήτης σήμερα, καθότι δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις και οργανισμούς να προβλέπουν, να προλαμβάνουν και να μετριάζουν κινδύνους, αξιοποιώντας την δύναμη των δεδομένων.

Ωστόσο για την επιτυχία των εφαρμογών AI, όπως επισημαίνει η μελέτη, απαιτείται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, σε τρεις κύριους άξονες:

την κατάρτιση ενός χαρτοφυλακίου εφαρμογών σε ενιαίο σχέδιο,

τη συστηματική προετοιμασία και εκτέλεση των εφαρμογών AI και

τη δημιουργία των αναγκαίων υποστηρικτικών υποδομών

Κρίσιμες υποδομές αποτελούν και οι πλατφόρμες cloud - βασικό εργαλείο αποτελεσματικής εφαρμογής του ΑΙ -, η σωστή δομή και διαχείριση των διαθέσιμων δεδομένων αλλά και οι τεχνικές δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού.

Όσο για τους βασικούς παράγοντες για την επιτυχημένη εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης είναι αρχικά ότι η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να συνοδεύεται πάντα από business case και να μην γίνεται αυτοσκοπός. Επιπλέον δεν είναι απαραίτητη η ολοκλήρωση των υποστηρικτικών δομών πριν την υλοποίηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Χρειάζεται επιχειρηματική διάθεση για δοκιμασία καινοτόμων προσεγγίσεων, εφαρμογής use cases και εμπειρική βελτίωση των εφαρμογών (agile test & learn). Τέλος οι υποστηρικτικές υποδομές όπως η τεχνολογία και το ανθρώπινο δυναμικό θα πρέπει να αναπτυχθούν σταδιακά και να αποφευχθούν εμπροσθοβαρείς επενδύσεις ώστε να μεγιστοποιηθεί η απόδοση αυτών των επενδύσεων μεσοπρόθεσμα. Όσον αφορά στην επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι κατάλληλες τεχνικές δεξιότητες και η συμμετοχή του σε πολυσυλλεκτικές ομάδες στελεχών ποικίλων επιχειρηματικών και τεχνολογικών γνώσεων και δεξιοτήτων αφού έτσι δημιουργούνται τεράστιες συνέργειες και μεγάλη προστιθέμενη αξία για την επιχείρηση.

Εταιρίες όλων των μεγεθών – start-ups, καινοτόμες επιχειρήσεις (innovators) που ξεκίνησαν ως start-ups και πλέον έχουν αναπτυχθεί σε μεγάλους οργανισμούς αλλά και παραδοσιακότεροι μεγάλοι οργανισμοί – καλούνται να εστιάσουν στους παραπάνω παράγοντες επιτυχίας. Σύμφωνα με την μελέτη, οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει κάθε κατηγορία είναι διαφορετικές και οι λύσεις που μπορεί να προσφέρει το ΑΙ ποικίλες. Οι innovators εκμεταλλεύονται πιο άμεσα την αξία του ΑΙ καθώς οι οργανισμοί αυτοί διαθέτουν από τη φύση τους τους περισσότερους παράγοντες επιτυχίας. Σημαντική πρόοδο όμως παρατηρείται και από τις υπόλοιπες εταιρίες. Χαρακτηριστικά παραδείγματα που προέκυψαν από την έρευνα είναι start-ups όπως η Intelligencia που πέτυχαν την απαραίτητη δικτύωση μέσω συμμετοχής σε VC funds αλλά και μεγάλοι οργανισμοί όπως η τσιμεντοβιομηχανία Titan που ανέπτυξαν δικά τους data science academies για να αποκτήσουν ευκολότερη πρόσβαση στις συγκεκριμένες δεξιότητες.

«Σήμερα, ο πλανήτης μας βιώνει ραγδαίες αλλαγές οι οποίες τείνουν να επιταχύνουν την ανάπτυξη των οργανισμών για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις. Όπως φάνηκε και από την έρευνα, οι ελληνικές επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται την αξία του ΑΙ και των πολλαπλών εφαρμογών του και κινούνται προς την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που η Microsoft, παραμένει σταθερή στην υπόσχεση της για παροχή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, έχοντας ήδη υιοθετήσει τεχνικές ΑΙ ελπίζοντας στο μέλλον να υπάρξουν ακόμα περισσότερες Ελληνικές εταιρίες που θα χρησιμοποιήσουν το ΑΙ», αναφέρει ο Θεοδόσης Μιχαλόπουλος, CEO της Microsoft Ελλάδος, Κύπρου και Μάλτας.

Σύμφωνα με το Χρυσό Καβουνίδη, Partner και Managing Director, και επικεφαλής του γραφείου της BCG στην Αθήνα, «Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι αυτοσκοπός. Είναι ένα εργαλείο που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να βελτιώσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους αλλά και να τις παρέχουν με μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Άρα τους δίνει συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά, ταχύτερη ανάπτυξη, περισσότερες και καλύτερης ποιότητας θέσεις εργασίας. Οι τεχνολογίες αυτές ήδη εισχωρούν στις ελληνικές επιχειρήσεις αλλά υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο ευρύτερης εφαρμογής τους. Απαιτώντας πολύ χαμηλότερες επενδύσεις απ’ ότι στο παρελθόν, με σωστό σχεδιασμό και στοχευμένη υλοποίηση μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο ανταγωνιστικότητας.».