Ήταν το μακρινό 2001 όταν η nerdy αμερικανική εταιρεία λογισμικού, Microsoft, και ο τότε διευθύνων σύμβουλός της Bill Gates, έκανε τα αποκαλυπτήρια μιας ολοκαίνουργιας παιχνιδομηχανής, ονόματι Xbox απειλώντας την ως τότε κορυφαία gaming κονσόλα του πλανήτη, το Playstation της Sony

Τότε το Playstation ήταν μόλις 7 ετών και είχε ήδη καταφέρει να εκτοπίσει από την αγορά των gamers τη Sega, τον βασικό ιαπωνικό ανταγωνιστή του (θυμάστε το Sonic) αλλά και τη Nintendo η οποία είχε πάρει ήδη την απόφαση να εγκαταλείψει την μάχη της κονσόλας και να προσηλωθεί στον πιο κερδοφόρο δρόμο της δημιουργίας παιχνιδιών που ακολουθεί μέχρι και σήμερα.

Αυτός ήταν ο πρώτος γύρος της αιώνιας μάχης της κονσόλας που ξεκίνησε μεταξύ των δύο εταιρειών και κρατά μέχρι και σήμερα. Μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια βέβαια Microsoft και Sony έχουν συμμετάσχει σε πολλούς ακόμα γύρους, με την ιαπωνική εταιρεία να βγαίνει νικήτρια στους περισσότερους και το PlayStation να χαρακτηρίζεται ως η κορυφαία επωνυμία οικιακών κονσολών στην ιστορία των βιντεοπαιχνιδιών.

Αυτό το φθινόπωρο μάλιστα ξεκινά ένας ακόμα γύρος συναγωνισμού στην αρένα του gaming, με τις δύο εταιρείες να έχουν ανακοινώσει τις φρέσκιες εκδοχές των παιχνιδομηχανών τους, Xbox Series X και S και PlayStation 5.

Τα νέα όπλα των Microsoft - Sony

Στο στρατόπεδο της Microsoft οι αποκαλύψεις αναφέρουν ότι το μικρότερο σε μέγεθος και οικονομικότερο «αδερφάκι» του Xbox Series X, θα κυκλοφορήσει στις 10 Νοεμβρίου στα 299 ευρώ ενώ στα 499 ευρώ ανακοινώθηκε το Xbox Series X.

To Xbox Series S θα φορά τον ίδιο επεξεργαστή με το Xbox Series X (έναν οκταπύρηνο AMD Zen 2) χρονισμένο όμως στα 3,6 GHz αντί για 3,8 GHz που είναι του Xbox Series X. Η κάρτα γραφικών είναι μία RDNA 2 της AMD με 20 μικροεπεξεργαστές (CU) στα 1,565 GHz με ισχύ 4 TFLOP. Σύμφωνα μάλιστα με τη αμερικανική εταιρεία το σύστημα προορίζεται για γραφικά στα 1440p και τα 60 fps (ή έως και 120 fps σε χαμηλότερη ανάλυση). Κατά τα λοιπά η RAM θα είναι 10 GB και η χωρητικότητα του Xbox Series S θα είναι 512 GB (έρχεται με NVMe SSD δίσκο PCIe 4ης γενιάς) με δυνατότητα επέκτασης στο 1 TB.

Ειδοποιός διαφορά των δύο νέων μοντέλων της σειράς είναι ότι το μικρό Xbox συνδέεται μέσω HDMI 2.1 και δεν θα διαθέτει μονάδα οπτικού τίτλου, δηλαδή όλο το περιεχόμενο θα τρέχει σε ψηφιακή μορφή.

Αποκαλύψεις εντός της εβδομάδας που μας πέρασε υπήρξαν και στο έτερο στρατόπεδο, αυτό του ιαπωνικού κολοσσού της Sony. Συγκεκριμένα η νέα γενιά της παιχνιδομηχανής, το PS5 θα τοποθετηθεί στα ράφια των καταστημάτων των ΗΠΑ κι άλλων επιλεγμένων αγορών (Ιαπωνία, Καναδάς, Μεξικό, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Νότιο Κορέα) στις 12 Νοεμβρίου, δύο δηλαδή ημέρες μετά την κυκλοφορία των Xbox Series X και Series S, ενώ επτά ημέρες αργότερα θα κάνει το ντεμπούτο της στις αγορές της Ευρώπης μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Οι δύο νέες κονσόλες της Sony, οι οποίες διακρίνονται για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό τους, φορούν custom-made επεξεργαστής της AMD, αρχιτεκτονικής Zen 2, με οκτώ πυρήνες που έχουν συχνότητα λειτουργίας έως 3,5GHz. H RAM είναι 16GB, τύπου GDDR6. Όσο για τον επεξεργαστή γραφικών έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με την AMD και είναι αρχιτεκτονικής RDNA2 με 36 υπολογιστικές μονάδες (compute units) που θα χρονίζονται έως στα 2,23GHz . Το SSD έχει χωρητικότητα 825GB και προσφέρει ταχύτητες IO Throughput 5.5GB/δευτερόλεπτο (RAW) ωστόσο υπάρχει και NVMe SSD υποδοχή για περαιτέρω επέκταση του αποθηκευτικού χώρου μέσω εξωτερικού σκληρού δίσκου.

'Οσον αφορά στην τιμή, οι δύο εκδόσεις του Playstation 5 θα κοστίζουν από 399 ευρώ (για την αποκλειστικά ψηφιακή έκδοση) και 499 ευρώ (για τη βασική κονσόλα με τη μονάδα οπτικού δίσκου), τιμές που μπορεί να είναι λίγο υψηλότερες στην περίπτωση της χώρας μας.

Αλλάζουν οι ισορροπίες

Βέβαια και οι δύο κολοσσοί του gaming μπαίνουν σε αυτό το γύρο με περισσότερα όπλα, προσπαθώντας να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των χρηστών και φυσικά μεγαλύτερα μερίδια αγοράς.

Να υπενθυμίσουμε ότι πέρα από την κονσόλα, η Microsoft έχει ανακοινώσει ένα ευρύ φάσμα παιχνιδιών τα οποία περιλαμβάνονται σε ένα ιδιαίτερα ελκυστικό πακέτο ονόματι Xbox Game Pass. Οι συνδρομητές του Game Pass θα μπορούν να εγκαταστήσουν και να παίξουν πάνω από 100 παιχνίδια με μια χαμηλή μηνιαία συνδρομή τύπου Netflix.

Η Sony έδωσε, όπως ήταν αναμενόμενο, την δική της απάντηση στο Game Pass, δεδομένου ότι το περιεχόμενο παίζει πρωταρχικό ρόλο στους gamers. Η νέα υπηρεσία που παρουσίασε ακούει στο όνομα Playstation Plus Collection και θα προσφέρει δωρεάν γνωστούς τίτλους του προηγούμενου μοντέλου στους κατόχους PS5, μεταξύ των οποίων και τα The Last of Us Remastered, Uncharted 4, God of War, Resident Evil Biohazard, The Last Guardian, Final Fantasy XV, Mortal Kombat X και άλλα.

Το σίγουρο είναι ότι μέχρι να αναδειχτεί ο νικητής του νέου αυτού γύρου τα πράγματα θα γίνουν άκρως ανταγωνιστικά αφού τόσο η πανδημία κι ο εγκλεισμός που επιφέρει όσο και η άνοδος του mobile gaming γεννούν νέες προκλήσεις για τους ισχυρούς της βιομηχανίας.

Διαχρονικός νικητής το Playstation

Μέχρι στιγμής βέβαια νικητής αποδεικνύεται η Sony τόσο σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και στην αγορά της χώρας. Σύμφωνα με τo statcounter.com, τον Αύγουστο του 2020 το μερίδιο αγοράς του Playstation της Sony παγκοσμίως έφτανε το 64,22% ενώ αυτό το Xbox της Microsoft έφτανε το 35,77%.

Περίπου τα ίδια ποσοστά καταγράφηκαν και στην Ευρώπη, (Playstation 67,48% και Xbox 32,51%) με την χρονιά βέβαια να παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις. Να σημειωθεί ότι δώδεκα μήνες νωρίτερα, τον Ιανουάριο του 2019 δηλαδή η Sony είχε το 67,48% ενώ η Microsoft 33,02%. Μέσα στη χρονιά όμως καταγράφηκαν μεγάλες αναταράξεις λόγω της πανδημίας με το Xbox να απειλεί ξεκάθαρα την πρωτοκαθεδρία του Playstation. Η φθίνουσα πορεία του Playstation που είχε ξεκινήσει ήδη από τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, κορυφώθηκε τον Μάρτιο και τον Απρίλιο – κατά το Lockdown δηλαδή. Τους νέους χρήστες που στρέφονταν στο gaming για την ψυχαγωγία τους κατά την περίοδο που είχαν κλειστεί σπίτι φαίνεται πως κέρδιζε η Microsoft. Κάπως έτσι τον Μάρτιο του 2020 το μερίδιο του Playstation κατρακύλισε στο 52,28% ενώ η Microsoft εκτοξεύτηκε στο 47,13%. Τον Απρίλιο δε, η Sony έπιασε το ετήσιο ιστορικό χαμηλό της, 50,77% κι αντιστρόφως ανάλογα η Microsoft το ετήσιο ιστορικό υψηλό της 48,69%. Η εικόνα επανήλθε τον Μάιο του τρέχοντος έτους όπου το PS άρχισε να ανακτά το χαμένο του έδαφος φτάνοντας κοντά στο 70% και το Xbox να φθίνει προς το 30%.

Όσο για την Ελλάδα μεγάλος αλλά και σταθερός κυρίαρχος αποδεικνύεται το Playstation σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του statcounter.com. To Playstation κυριαρχεί σταθερά τους τελευταίους 12 μήνες χωρίς η πανδημία να αλλάζει τις ισορροπίες μεταξύ των κορυφαίων παιχνιδομηχανών. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι τον Ιανουάριο του 2020 το μερίδιο αγοράς του PS ήταν 92,38% από 92,73 τον Ιανουάριο του προηγούμενου έτους , πέφτοντας το Μάρτιο στο 84,46% και επανερχόμενο στο 90,46% τον Μάιο. Αντίστοιχα το Xbox είχε μερίδιο αγοράς 7,52% τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους από το 7,1% που ήταν το Ιανουάριο του2019, το οποίο ανέβηκε οριακά στο 13,45% τον Μάρτιο και τον Απρίλιο για να ξαναπέσει στο 9,42 τον Μάιο. Αντίστοιχες ήταν και οι ισορροπίες τον μήνα που μας πέρασε (Αύγουστο) με το μερίδιο του PS να ανέρχεται στο 85,24% ενώ του Xbox στο 14,76%.

