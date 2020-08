Ενόψει κορονοϊού και δεδομένου ότι η καθημερινότητά μας έχει γίνει άκρως διαδικτυακή, το Ιnternet είναι ίσως από τα πρώτα καλοκαιρινά αξεσουάρ που θα τοποθετηθούν στη βαλίτσα μας φέτος. Περισσότερα data στο κινητό, προσφορές για επιπλέον δεδομένα με μικρή χρέωση ή λύση για WiFi χωρίς σταθερό τηλέφωνο είναι οι τρεις βασικές επιλογές που προσφέρουν οι πάροχοι στους καταναλωτές.

Η παρακάτω έρευνα αγοράς θα σας βοηθήσει να διαλέξετε τον τρόπο για να σερφάρετε απεριόριστα, όπου κι να βρεθείτε φέτος το καλοκαίρι.

Νέα Προγράμματα συμβολαίου για απεριόριστα data

Η μάχη των παρόχων για φέτος το καλοκαίρι επικεντρώνεται στα data και τα προγράμματα που λανσάρονται το τελευταίο διάστημα έχουν σημαία τα «απεριόριστα δεδομένα». Ο πρώτος τρόπος λοιπόν για να σερφάρετε ξένοιαστα είναι να επιλέξετε ένα από τα νέα πακέτα συμβολαίου των παρόχων. Ποια είναι όμως αυτά και πόσο κοστίζουν;

Συγκεκριμένα η Cosmote πρόσφατα ανακοίνωσε τα προγράμματα Gigamax, τα οποία ξεκινούν από τα 25 ευρώ αλλά προσφέρουν απεριόριστα δεδομένα με διάφορους συνδυασμούς λεπτών ομιλίας και SMS από τα 55 ευρώ το μήνα, για συνδέσεις χωρίς επιδότηση συνδρομής. Ειδοποιός διαφορά των Cosmote Gigamax είναι ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί στην ταχύτητα του Internet, κάτι που ισχύει στην περίπτωση των αντίστοιχων προγραμμάτων της Vodafone και της Wind.

Στα έξτρα που προσφέρει η Cosmote πρέπει να αναφερθεί και η δυνατότητα χρήσης απεριόριστων δεδομένων σε άλλη συσκευή μέσω της υπηρεσίας COSMOTE Mobile Internet Extra SIM, το κόστος της οποίας ανέρχεται στα 5 ευρώ το μήνα.

Αντίστοιχα προγράμματα λάνσαρε πρόσφατα και η Vodafone τα οποία όμως ακολουθούν μια διαφορετική πολιτική. Και τα τρία πακέτα για ιδιώτες που προσφέρει δίνουν απεριόριστα δεδομένα ωστόσο διαφέρουν στην ανώτατη ταχύτητα σύνδεσης του κάθε πακέτου, ένα μοντέλο δηλαδή παρόμοιο με αυτό της σταθερής τηλεφωνίας όπου οι χρήστες κοστολούνται ανάλογα με την ταχύτητα που απολαμβάνουν.

Οι συνδρομητές λοιπόν, έχουν τις παρακάτω τρεις επιλογές. Στο βασικό πακέτο το οποίο κοστίζει 44 ευρώ η ανώτατη ταχύτητα είναι τα 2 Mbps, στο μεσαίο πακέτο η μέγιστη δυνατή ταχύτητα φτάνει τα 10 Μbps με τιμή τα 55,25 ευρώ και τέλος στο ενισχυμένο πακέτο το κόστος του οποίου φτάνει τα 69,50 ευρώ δεν υπάρχει περιορισμός στην ταχύτητα της σύνδεσης, η οποία είναι πάντα η μέγιστη δυνατή ανάλογα με την κάλυψη του δικτύου.

Στο ίδιο μήκος κύματος η Wind έχει λανσάρει το πακέτο W Unlimited GB με απεριόριστο όγκο δεδομένων με κόστος 45 ευρώ ευρώ το μήνα. Στην περίπτωση της Wind αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την κατανάλωση 15 GB δεδομένων, η ταχύτητα πέφτει στο 1 Mbps.

Απεριόριστα data για όσο διαρκούν οι διακοπές

Στο πλαίσιο του λανσαρίσματος των προαναφερθέντων προγραμμάτων οι πάροχοι έχουν ενεργοποιήσει one off πακέτα που θα σας δώσουν την δυνατότητα να γευτείτε την χαρά των απεριόριστων δεδομένων χωρίς δεσμεύσεις συμβολαίου για την περίοδο που διαρκούν αποκλειστικά οι διακοπές σας. Ας δούμε τις λύσεις.

H Vodafone προσφέρει ένα νέο πακέτο που προσφέρει Unlimited Data για 15 ημέρες με μόλις 6,90 ευρώ σε όλους τους πελάτες συμβολαίου κινητής. Μάλιστα, οι πελάτες που θα ενεργοποιήσουν αυτή τη νέα προσφορά θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα data τους χωρίς κανέναν απολύτως περιορισμό στον όγκο ανά ημέρα – θα έχουν δηλαδή μία απεριόριστη εμπειρία.

Το συγκεκριμένο πακέτο ενεργοποιείται μέσω της ιστοσελίδας της Vodafone, του My Vodafone App ή στέλνοντας Κ στο 1339 και, για όσους έχουν family πρόγραμμα χρήσης Ν στο 1339.

Η εγγραφή στην προσφορά μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και τις 31 Αυγούστου 2020 και ισχύει για διάστημα 15 ημερών.

Αντίστοιχο πακέτο τρέχει και για καρτοκινητά με 10 ευρώ τα 15 GB για ένα μήνα.

Αντίστοιχη λύση με αφορμή των λανσάρισμα των νέων προγραμμάτων απεριόριστων δεδομένων προσφέρει και η Cosmote. Συγκεκριμένα υπάρχει για τους συνδρομητές της η δυνατότητα ενεργοποίησης ενός πακέτου απεριόριστων δεδομένων για 15 ημέρες με 6,90 ευρώ. Το πακέτο ισχύει μέχρι 31 Αυγούστου 2020.

Τέλος και η Wind για τους συνδρομητές συμβολαίου Wind One προσφέρει πακέτα απεριόριστων data για ορισμένο χρονικό διάστημα και έναντι εφάπαξ ποσού. Συγκεκριμένα προσφέρει Unlimited GB - ήτοι απεριόριστα δεδομένα - για μια ημέρα με 3 ευρώ, απεριόριστα δεδομένα για 7 ημέρες με 7 ευρώ και απεριόριστα GB για 30 ημέρες με 15 ευρώ. Ωστόσο και σε αυτή την περίπτωση μετά την κατανάλωση των 15GB σε πλήρη ταχύτητα εντός Ελλάδος, ισχύει απεριόριστη χρήση Mobile Internet εντελώς δωρεάν με μειωμένη ταχύτητα έως 1 Mbps.

Οι επιλογές Unlimited GB είναι διαθέσιμες για συνδρομητές στα προγράμματα W 2GB, W 5GB και W 10GB.

Πρακτικά λοιπόν με 14 περίπου ευρώ οι καταναλωτές μπορούν να έχουν απεριόριστα δεδομένα για ολόκληρο τον Αύγουστο.

WiFi χωρίς σταθερό

Τέλος λύση υπάρχει και για όσους θέλουν WiFi στις διακοπές τους, χωρίς να υποχρεωθούν να βάλουν σταθερό τηλέφωνο στο εξοχικό.

«SimpleFi» ονομάζεται η συγκεκριμένη επιλογή της Wind, η οποία διατίθεται σε διάφορες εκδοχές, ανάλογα με τις ανάγκες των καταναλωτών. Το Simple Fi υπόσχεται γρήγορο Internet στο σπίτι σε λίγες ώρες ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα σημεία αρκεί να υπάρχει να υπάρχει εσωτερική κάλυψη 4G WIND. Η εγκατάσταση είναι εύκολη και χωρίς καλώδια και δεν χρειάζεται τηλεφωνική γραμμή, παρά μόνο ρεύμα.

Όσο για την τιμή είναι ανάλογη με τον τρόπο που θα επιλέξετε να το χρησιμοποιήσετε.

Ειδικότερα υπάρχει το «SimpleFi on the go» το οποίο δίνει 30GB Mobile Internet με ταχύτητες 4G με 18 ευρώ και 20 GB Mobile Internet με ταχύτητες 4G με 12 ευρώ. Οι τιμές ισχύουν αν η προσφορά κλειστεί διαδικτυακά.

Επιπλέον υπάρχει και το νέο πακέτο σύνδεσης «WIND SimpleFi On the go με Κάρτα» το οποίο σας δίνει 20 GB για να σερφάρετε με 18 ευρώ και δυνατότητα χρήσης έως και 60 μέρες.

Στην περίπτωση της Vodafone, η συγκεκριμένη υπηρεσία την οποία λάνσαρε την περασμένη εβδομάδα, ακούει στο όνομα Vodafone Giga WiFi on the spot. Το νέο Vodafone Giga WiFi on the spot επιτρέπει στους καταναλωτές να απολαμβάνουν γρήγορο WiFi όπου και εάν βρίσκονται, χωρίς να δεσμεύονται με μηνιαίo πάγιο ή την ανάγκη μίας σταθερής γραμμής Internet.

Το μόνο που χρειάζεται είναι η SIM κάρτα Giga WiFi on the spot, που διατίθεται δωρεάν, με την οποία ο καταναλωτής μπορεί να ενεργοποιήσει το πακέτο Internet Giga Boost που ταιριάζει στις ανάγκες του, όποτε έχει ανάγκη για Internet.

Tα Giga Boost πακέτα Internet είναι τα παρακάτω και για μικρό χρονικό διάστημα διατίθενται με έκπτωση 50%.

Giga Boost 10GB για 30 μέρες από 9,90 ευρώ τώρα 4,95 ευρώ

από ευρώ τώρα Giga Boost 40GB για 30 μέρες από 19,90 ευρώ τώρα 9,95 ευρώ

Παράλληλα ο καταναλωτής μπορεί να προμηθευτεί τη 4G MiFi συσκευή της Vodafone, ώστε να μπορεί να διαμοιράζεται τα GB του και να έχει WiFi παντού μαζί του. Η MiFi συσκευή Vodafone R218h 4G Hotspot, προσφέρει 4G mobile internet παντού σε έως 10 συσκευές ταυτόχρονα, με αυτονομία 6 ωρών.

Η αντίστοιχη λύση της Cosmote για φορητό WiFi περιλαμβάνει 2 συσκευές με τα αρχικά πακέτα να ξεκινούν από 50 GB.

Συγκεκριμένα οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν το 4G WiFi Pocket το οποίο δίνει 50GB για 6 μήνες με 79ευρώ. Με το WiFi Pocket η ταχύτητα λήψης δεδομένων είναι έως και 150Mbps, το πρόγραμμα υποστηρίζει σύνδεση internet για έως 16 συσκευές και μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε υπάρχει ρεύμα με αυτονομία 6 ώρών.

Δυνατό Wi-Fi Internet χωρίς σταθερή γραμμή δίνει και το COSMOTE 4G Wi-Fi Router το οποίο κοστίζει 129 ευρώ και προσφέρει άμεσα 50GB δωρεάν Internet για 12 μήνες. Το μόνο που πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές είναι να συνδέσουν την συσκευή στο ρεύμα και να την ενεργοποιήσουν και μέσα σε λίγα λεπτά θα μπορούν να δημιουργήσουν ένα dual-band Wi-Fi δίκτυο (συχνότητες 2.4 GHz και 5GHz).

Όταν εξαντληθούν τα 50 GB από την προεγκατεστημένη 4G SIM κάρτα οι καταναλωτές μπορούν μέσω της ιστοσελίας της υπηρεσίας, να επιλέξουν το πακέτο GB που ταιριάζει στις ανάγκες τους. Τα πακέτα αυτή τη στιγμή διαμορφώνονται ως εξής:

10 GB για ένα μήνα με 10 ευρώ,

50 GB για ένα μήνα με 25 ευρώ και

120 GΒ για ένα χρόνο με 80 ευρώ.

Να σημειωθεί ότι με και στην περίπτωση του COSMOTE 4G Wi-Fi Router ο καταναλωτής παίρνει ενσωματωμένα 50 GB μόνο που εδώ ισχύουν για 12 μήνες.

Κ τα δυο προϊόντα αξιοποιούν το μεγαλύτερο δίκτυο κινητής, το COSMOTE 4G με 99% πληθυσμιακή κάλυψη για WiFi Ιντερνετ όπου και αν βρίσκεται ο συνδρομητής, το οποίο έχει χαρακτηριστεί από την OOKLA ως το πιο γρήγορο δίκτυο κινητής στην Ελλάδα για 4η συνεχόμενη χρονιά.

