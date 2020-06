Τα αποκαλυπτήρια της νέας της κονσόλας έκανε η Sony, λίγους μήνες πριν έρθει κι επισήμως στην αγορά, στο πλαίσιο του livestream event που είχε ως κύριο θέμα τους σημαντικούς τίτλους που θα έρθουν με το νέο Playstation 5.

Η διαφορετική παιχνιδομηχανή της Sony θα έχει έναν τολμηρό δίχρωμο σχεδιασμό εν συγκρίσει με τις προηγούμενες γενιές PlayStation και θα κυκλοφορήσει σε δύο εκδόσεις: ένα μοντέλο με μονάδα δίσκου Ultra HD Blu-ray και ένα μοντέλο χωρίς μονάδα αναπαραγωγής δίσκου. O δίσκος παρέχει χωρητικότητα μεγαλύτερη των 800GB, ενώ θα υπάρχει και δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικού σκληρού στην κονσόλα.

Επιπλέον, το νέο PS5 θα υποστηρίζει εικόμα μέχρι και 4Κ Ultra HD Blue Ray, θα φορά high speed SSD δίσκο, θα είναι εξοπλισμένο με τεχνολογία Ray Tracing που μειώνει την αντανάκλαση φωτός τους αντικατοπτρισμούς κλπ για πιο ρεαλιστικό gaming ενώ θα υποστηρίζεται και backward compatibility ώστε να είναι συμβατό με παιχνίδια του PS4.

Επιπλέον το νέο PS5 θα έρθει με μια σειρά από νέα περιφερειακά για ακόμα καλύτερη εμπειρία παιχνιδιού, όπως:

Ασύρματα ακουστικά PULSE 3D™ – προσφέρουν υποστήριξη ήχου 3D και διπλά μικρόφωνα εξουδετέρωσης θορύβου (noise-cancelling)

HD Camera – με δύο φακούς ανάλυσης 1080p για να μεταδίδουν οι παίκτες τους ίδιους κατά την διάρκεια του gameplay, αλλά και τις επικές στιγμές του παιχνιδιού τους

Media Remote – ένα τηλεχειριστήριο με ενσωματωμένο μικρόφωνο για εύκολη πλοήγηση σε ταινίες και υπηρεσίες streaming

Μονάδα φόρτισης DualSense™ – για εύκολη φόρτιση δύο ασύρματων χειριστηρίων DualSense™

Όσον αφορά στα νέα παιχνίδια που θα περιλαμβάνει μεταξύ των τίτλων που θα λανσάρονται αποκλειστικά, συγκαταλέγεται το Grand Theft Auto, μια από τις κορυφαίες σειρές παιχνιδιών όλων των εποχών. Όπως ανακοινώθηκε οι βελτιωμένες και διευρυμένες εκδόσεις των Grand Theft Auto V και Grand Theft Auto Online θα κυκλοφορήσουν στο PS5 το δεύτερο εξάμηνο του 2021 διαθέτοντας βελτιωμένα τεχνικά χαρακτηριστικά για να αξιοποιούν όλες τις νέες δυνατότητες της πλατφόρμας. Μάλιστα τους πρώτους τρεις μήνες από την κυκλοφορία του τίτλου θα παρέχεται στους χρήστες του PS5 μια αυτόνομη έκδοση του Grand Theft Auto Online μέσω μιας συνδρομής PlayStation Plus.

Μερικές από τις αποκλειστικότητες των PlayStation Studios συμπεριλαμβάνουν τα Gran Turismo 7 (Polyphony Digital), το Ratchet and Clank: Rift Apart , ένα νέο παιχνίδι, ονόματι Project Athia, από την Square Enix, την ομάδα πίσω από το Final Fantasy 15, Luminous Productions, το νέο Returnal που θυμίζει το concept του Edge of Tomorrow, το Horizon Forbidden West (Guerrilla Games), το NBA 2K21 με πρωταγωνιστή τον Zion Williamson, το Resident Evil™ Village (Capcom), καθώς και DEATHLOOP™ (Bethesda). Στους νέου τίτλους των ανεξάρτητων δημιουργών θα δούμε το Stray (Annapurna / Blue Twelve Studio) και το Bugsnax (Young Horses).

Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν μέσα στη χρονιά. Το PlayStation 5 αναμένεται στην αγορά στη χριστουγεννιάτικη περίοδο.