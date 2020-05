Στη μάχη για την διεύρυνση του μεριδίου της στην αγορά της συνδρομητικής τηλεόρασης ρίχνεται και η Nova, προχωρώντας σε αποκλειστική συμφωνία με την Studiocanal, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής, διανομής και διεθνών πωλήσεων ταινιών και σειρών στην Ευρώπη.

Μέσω της νέας συμφωνίας, η Nova αποκτά το αποκλειστικό δικαίωμα ‘A προβολής των σειρών της STUDIOCANAL σε Ελλάδα και Κύπρο καθώς και on demand δικαιώματα για την διανομή περιεχομένου στη μεγάλη οθόνη, αλλά και ταυτόχρονη θέαση σε laptop, tablet και smartphones, μέσω της υπηρεσίας Nova GO.

Η συμφωνία συμπεριλαμβάνει για το 2020 τις παρακάτω σειρές:

« ZEROZEROZERO », βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Roberto Saviano («Gomorrah»), έκανε πρεμιέρα στο περσινό Φεστιβάλ Βενετίας, με πρωταγωνιστή τον Gabriel Byrne.

« Years and Years », κοινωνική μίνι σειρά με πρωταγωνίστρια τη βραβευμένη με Όσκαρ Emma Thompson και τον Rory Kinnear, μια συμπαραγωγή των RED Production (μία εταιρεία της STUDIOCANAL), BBC ONE και HBO.

« SHADOWPLAY », μία παραγωγή των TANTEM Productions (μία εταιρεία της STUDIOCANAL) και BRON Studios σε συμπαραγωγή με το γερμανικό ZDF, γυρισμένη στο Βερολίνο του 1946 στον απόηχο του ΄Β Παγκοσμίου πολέμου με τους Taylor Kitsch και Sebastian Koch.

« Possessions », ψυχολογικό θρίλερ παραγωγής των Haut et Court TV και Quiddity με τη σκηνοθετική υπογραφή του Thomas Vincent («Versailles») και

«On Death Row», μίνι σειρά», παραγωγής Movistar + σε συνεργασία με την BAMBU Producciones (μία εταιρεία της STUDIOCANAL) με πρωταγωνιστή τον διεθνούς φήμης ηθοποιό Miguel Angel Silvestre, βασισμένη σε αληθινά γεγονότα.

Η Studiocanal παράγει και διανέμει ενεργά τηλεοπτικές σειρές μέσω του δικτύου βραβευμένων εταιρειών παραγωγής και συνεργατών το οποίο διαθέτει, συμπεριλαμβανομένης της TANDEM στη Γερμανία, της βρετανικής εταιρείας παραγωγής RED, της Ισπανικής BAMBÚ PRODUCCIONES και της STUDIOCANAL ORIGINAL της Γαλλίας. Επιπλέον είναι συνεργάτης της SAM Productions με έδρα τη Δανία, που ιδρύθηκε από τους Søren Sveistrup και Adam Price («Ride Upon The Storm»), καθώς και της GUILTY PARTY PICTURES με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, της εταιρείας παραγωγής Benedict Cumberbatch SUNNYMARCH TV («Patrick Melrose») και της URBAN MYTH FILMS («War of the Worlds»). Πρόκειται για 100% θυγατρική του ομίλου Canal+ της Vivendi, η οποία δραστηριοποιείται απευθείας και στις τρεις μεγάλες Ευρωπαϊκές αγορές - τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία – καθώς επίσης και στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Στη βιοβλιοθήκη των ταινιών της περιλαμβάνονται πάνω από 5.500 τίτλοι από 60 χώρες, μεταξύ των οποίων και οι επιτυχίες: «Terminator 2», «Rambo», «Breathless», «Mulholland Drive», «The Pianist» και «Belle de jour». Η STUDIOCANAL έχει χρηματοδοτήσει πλήρως ταινίες που έγιναν επιτυχίες στο box office, όπως «Tinker», «Tailor», «Soldier», «Spy», «Paddington 1» και 2, «The Commuter» και «Shaun The Sheep» και οι επερχόμενες ταινίες που υποστηρίζονται από το STUDIOCANAL περιλαμβάνουν το «Radioactive» της Marjane Satrapi, με την Rosamund Pike, το «The Secret Garden» του David Heyman με πρωταγωνιστή τον Colin Firth και την ταινία των Aardman Studios, «Shaun the Sheep 2».

Να θυμίσουμε ότι η Nova, η οποία ήταν η πρώτη που έφερε το 2013 στην ελληνική αγορά τις συνδυαστικές υπηρεσίες τηλεοπτικού περιεχομένου, ευρυζωνικού internet και σταθερής τηλεφωνίας, διαθέτει σήμερα 900.000 και προσφέρει εξελιγμένες υπηρεσίες επικοινωνίας και συνδρομητικής τηλεόρασης σε 40.000 επαγγελματίες, επιχειρήσεις και φορείς του δημοσίου.