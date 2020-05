Ελπίδες για φθηνότερο internet στην Ελλάδα γεννά η πρόσφατη απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) για μείωση των τιμών χονδρικής πρόσβασης σε δίκτυα νέας γενιάς από φέτος και για κάθε χρόνο μέχρι το 2028 η οποία ήρθε λίγες ημέρες μετά την έντονη διαμάχη των ανεξάρτητων αρχών της χώρας μετά την δημοσιοποίηση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της μελέτης της φινλανδικής εταιρείας Rewheel, στην οποία γινόταν λόγος για υψηλές χρεώσεις και συνθήκες «κλειστού ολιγοπωλίου» στην ελληνική αγορά.

Ειδικότερα, το τεχνοοικονομικό μοντέλο Bottom-up LRIC+ που ενέκρινε, χθες, η Ολομέλεια της ΕΕΤΤ ανοίγει τον δρόμο για οικονομικότερο internet τόσο σε νοικοκυριά όσο και σε επιχειρήσεις αφού διευρύνει το περιθώριο κέρδους των παρόχων μειώνοντας τις τιμές χονδρικής. Για την δημιουργία του, όπως σημειώνει η ΕΕΤΤ, εφαρμόστηκαν πλήρως οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το εθνικό ρυθμιστικό πλαίσιο. Επιπλέον η ΕΕΤΤ προέβη σε εκτεταμένη συλλογή στοιχείων από τους παρόχους, προκειμένου να διαμορφώσει τις αρχές, τη μεθοδολογία και τη δομή του μοντέλου και επίσης, να τροφοδοτήσει το μοντέλο με τα απαραίτητα δεδομένα. Για το λόγο αυτό διεξήγαγε 3 εθνικές διαβουλεύσεις και στη συνέχεια, κοινοποίησε το μοντέλο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Σώμα Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) και τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές των υπόλοιπων κρατών μελών της ΕΕ.

Κατόπιν αυτπών, το νέο τεχνοοικονομικό μοντέλο προβλέπει κλιμακούμενες μειώσεις στις χονδρικές υπηρεσίες μέσω δικτύου FTTH (Fiber to the Home), FTTC (Fiber to the Cabinet) και χαλκού βάσει των οποίων παρέχονται σταθερές ευρυζωνικές υπηρεσίες στους χρήστες, οι οποίες για το 2020 κυμαίνονται από 3,4% έως και 13%. Επιπλέον προβλέπει λίγο μικρότερες μειώσεις και για τα επόμενα χρόνια, κάτι που θα μπορούσε να αναπροσαρμοστεί λαμβάνοντας υπόψη το επικαιροποιημένο κάθε φορά πλαίσιο της αγοράς τηλεπικοινωνιών και τις νέες συνθήκες λειτουργίας του, όπως διευκρινίζει η ΕΕΤΤ. Οι νέες τιμές χονδρικής για το 2020 θα ισχύουν δέκα ημέρες μετά από τη δημοσίευση της απόφασης της ΕΕΤΤ στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ενώ για τις επόμενες χρονιές οι τιμές θα αλλάζουν κάθε 1η Ιανουαρίου.

Παρότι οι μειώσεις αφορούν τιμές χονδρικής αυτές θα μπορούσαν να μετακυλισθούν και στις τιμές στις οποίες προσφέρονται οι ευρυζωνικές συνδέσεις νέας γενιάς στους καταναλωτές. Σύμφωνα δε με παράγοντες της αγοράς, οι μειώσεις θα μπορούσαν να μην αφορούν αποκλειστικά τις τιμές internet, αφού οι πάροχοι το τελευταίο διάστημα έχουν ενοποιήσει και προωθούν εμπορικά πακέτα υπηρεσιών που περιλαμβάνουν τηλεφωνία, διαδίκτυο και τηλεόραση. Δεδομένου μάλιστα ότι σύμφωνα με το νέο μοντέλο η ποσοστιαία μείωση μεγαλώνει όσο αυξάνεται η ταχύτητα σύνδεσης, και λαμβάνοντας υπόψη την στροφή όλο και περισσότερων καταναλωτών σε γρηγορότερο Intenet, το οικονομικό όφελος θα μπορούσε να είναι ακόμα μεγαλύτερο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς τα επόμενα τρία χρόνια μόνο το 10% των καταναλωτών θα έχει ακόμα σύνδεση adsl.

Το αυτό επιβεβαιώνει και η ΕΕΤΤ στην ανακοίνωσή της τονίζοντας ότι «το πλαίσιο εφαρμογής των νέων τιμών αναμένεται να συμβάλει στην προσφορά ανταγωνιστικών πακέτων πρόσβασης στο Διαδίκτυο, με πολλαπλές υπηρεσίες σε υψηλές/υπερυψηλές ταχύτητες». Παράλληλα βέβαια, όπως συμπληρώνει η ανεξάρτητη αρχή, θα ενισχύσει σημαντικά τη ρυθμιστική σταθερότητα στην αγορά αλλά και θα δημιουργήσει περιβάλλον φιλικό στις επενδύσεις».