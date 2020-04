Με υψηλές ταχύτητες τρέχουν οι συνδέσεις των μισών και πλέον νοικοκυριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού έχουν αναβαθμίσει την σύνδεσή τους μέσω οπτικής ίνας για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες απαιτήσεις της εποχής. Το ποσοστό αυτό μάλιστα, το οποίο αφορά στην προ κορονοϊού εποχή, αναμένεται να εκτοξευτεί τους μήνες που διανύουμε, εξαιτίας των ειδικών συνθηκών που έχει δημιουργήσει η πανδημία του κορονοϊού.

Ειδικότερα, ο συνολικός αριθμός των νοικοκυριών, που διαθέτουν πλέον ευρυζωνική σύνδεση μέσω Fiber to the Home (FTTH) και Fiber to the Building (FTTB), σε 39 χώρες της Ευρώπης, έφτασε τα 172 εκατ. (Σεπτέμβριος 2019) σε σύγκριση με 160 εκατ. έναν χρόνο νωρίτερα, καταγράφοντας αύξηση κατά 15%, σύμφωνα με νέα έρευνα του IDATE την οποία αναδημοσιεύει ο ΣΕΠΕ. Αξιοσημείωτη πρόοδο καταγράφει και η χώρα μας, καθώς οι ευρυζωνικές συνδέσεις μέσω οπτικής ίνας αυξήθηκαν το διάστημα Σεπτεμβρίου 2018-Σεπτεμβρίου 2019 κατά 285%.

Οι χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά διείσδυσης

Πρωταθλήτρια χώρα, πάντως, όσον αφορά τα ποσοστά διείσδυσης του FTTH/B είναι η Ισλανδία, που βρίσκεται στην πρώτη θέση μεταξύ 39 χωρών με 65,9%. Η Λευκορωσία κατατάσσεται στη δεύτερη θέση με ποσοστό διείσδυσης 62,8%, με τη Σουηδία να ακολουθεί στην τρίτη θέση με ποσοστό διείσδυσης 56,8%, την Ισπανία να έπεται με 54,3% και τη Λετονία να συμπληρώνει την πρώτη πεντάδα με 53,9%.

Συνολικά, τον Σεπτέμβριο του 2019, η κάλυψη και των δύο δικτύων, FTTH και FTTB, ήταν σχεδόν 49,9% στην EU39, ενώ στην EU28 έφτασε το 39,4%, σε σύγκριση με 46,4% και 36,4% αντίστοιχα το 2018. Οι ρυθμοί είναι σαφέστατα ανοδικοί, καθώς τον Σεπτέμβριο του 2015 η κάλυψη ήταν 39,8% στην ΕΕ39 και 27,2% στην ΕΕ28.

Που καταγράφηκαν οι μεγαλύτερες αυξήσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας του IDATE τη οποία πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του FTTH Council και την οποία δημοσιεύει ο ΣΕΠΕ, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία είναι οι χώρες με τη μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτο αριθμό νοικοκυριών, που έχουν σύνδεση στο Διαδίκτυο μέσω οπτικής ίνας (FTTH Council’s 2020 Market Panorama).

Ειδικότερα, το διάστημα μεταξύ Σεπτεμβρίου 2018 και Σεπτεμβρίου 2019, η Γαλλία πρόσθεσε 3,5 εκατ. συνδέσεις οπτικής ίνας, η Ιταλία 1,9 εκατ. και η Ισπανία 1,5 εκατ. Άλλες χώρες με σημαντική αύξηση των συνδρομητών σε υπηρεσίες οπτικής ίνας, ήταν η Ιρλανδία (185%), η Ελβετία (176%), το Βέλγιο (111%) και η Ιταλία (45,3%). Στο μεταξύ, από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι οι εναλλακτικοί πάροχοι υπηρεσιών Διαδικτύου εξακολουθούν να συνεισφέρουν το μεγαλύτερο τμήμα των συνδέσεων FTTH/B, με μερίδιο της τάξης του 56%.

«Οι αξιόπιστες ψηφιακές υποδομές δεν έπαιξαν ποτέ τόσο σημαντικό ρόλο, όπως σήμερα, επιτρέποντας την απρόσκοπτη διενέργεια επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και υποστηρίζοντας όσους εργάζονται εξ αποστάσεως. Η συνδεσιμότητα πολύ υψηλής χωρητικότητας δεν είναι μόνο κρίσιμη σε περιόδους κρίσης, αλλά θα είναι επίσης θεμελιώδης για την οικονομική ανάκαμψη και τη μετάβαση προς μια βιώσιμη, πράσινη οικονομία. Οι ανταγωνιστικές επενδύσεις σε δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας πρέπει, συνεπώς, να παραμείνουν υψηλή πολιτική προτεραιότητα», σχολίασε σχετικά το FTTH Council Europe.

Να σημειωθεί ότι οι 39 ευρωπαϊκές χώρες, που εξετάζει το report του FTTH Council Europe, είναι οι: Ανδόρα, Αυστρία, Λευκορωσία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ισραήλ, Ιταλία, Καζακστάν, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μακεδονία, Κάτω Χώρες, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Τουρκία, Ουκρανία και Ηνωμένο Βασίλειο.