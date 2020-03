Περί τα 30 εκατ. χρήστες απέκτησε σε διάστημα μόλις 10 ημερών το Warzone, το free-to-play παιχνίδι της Activision το οποίο μπήκε στη μάχη των δωρεάν battle royale.

Ειδικότερα, τις πρώτες 24 ώρες το Warzone απέκτησε περί τα 3 εκατομμύρια χρήστες ενώ σε μόλις 3 ημέρες ο αριθμός εκτοξεύτηκε στα 15 εκατομμύρια. Παρότι ο ρυθμός μειώθηκε κατάφερε μέσα σε μόλις 10 μέρες να διπλασιάσει τους χρήστες τους.

Over 30 million of you have dropped in to play #Warzone. Thank you to this amazing community .



Jump in and play for free now. #FreeCallofDuty pic.twitter.com/KFKhb8CNNK