Συγγνώμη σε αρκετούς χρήστες της ζήτησε η Samsung επειδή έστειλε κατά λάθος μια ειδοποίηση ασφαλείας μέσα στη νύχτα σε αμέτρητα κινητά.

Συγκεκριμένα, νωρίς το πρωί της Πέμπτης, χιλιάδες συσκευές Samsung έλαβαν μία ειδοποίηση από τη λειτουργία Find My Mobile.

Οι χρήστες δημοσιοποίησαν το θέμα στα social media και στο Reddit παραπονούμενοι ότι η ειδοποίηση τους χάλασε τον ύπνο νομίζοντας ότι κάποιος απέκτησε παράνομη πρόσβαση στο τηλέφωνό τους.

Got a mysterious find my mobile notification. Was scared that someone tried to track me but it seems thousands of people got this? @SamsungMobile what's happening pic.twitter.com/g2NxB1ZjCT