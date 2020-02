Τα χειρότερα οικονομικά αποτελέσματά της από το 2015 δημοσιοποίησε για το δ' τρίμηνο του 2019 η Alphabet Inc, η μητρική εταιρεία της Google, γεγονός που δυσαρέστησε αισθητά τους επενδυτές με αποτέλεσμα η μετοχή της να πέσει πάνω από 4% κατά την χθεσινή συνεδρίαση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Alphabet έδωσε στη δημοσιότητα για πρώτη φορά ξεχωριστά αποτελέσματα για κάποιους επιχειρηματικούς τομείς. Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε, τα έσοδα από τις υπηρεσίες (cloud service) της Google αυξήθηκαν κατά 53% φτάνοντας τα 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια για το τελευταίο τρίμηνο του έτους. Ωστόσο η αύξηση ήταν μικρότερη από αυτή της προηγούμενης χρονιάς και τα έσοδα λίγα εν συγκρίσει με τα 10 δισ. που κερδίζει για παράδειγμα η Amazon από την εν λόγω δραστηριότητα. Η Google φαίνεται να υστερεί έναντι της Amazon στα έσοδα από τις υπηρεσίες στο υπολογιστικό «νέφος» παρότι μάλιστα την προηγούμενη χρονιά τα συνολικά έσοδα της Google από το «cloud» έφθασαν τα 8,9 δισ. δολάρια.

Αντιστοίχως και τα έσοδα από τις διαφημίσεις στο Youtube αυξήθηκαν κατά 31% φτάνοντας τα 4,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Όπως ανακοίνωσε ο Σούνταρ Πιτσάι, διευθύνων σύμβουλος της Alphabet ο οποίος θα τα διαφημιστικά έσοδα του Youtube φτάνουν ετησίως τα 15 δισ., ποσό που απέχει αρκετά από τα 25 δισ. που προέβλεπαν οι εκτιμήσεις των αναλυτών.

Μικρότερη των εκτιμήσεων των επενδυτών ήταν και η αύξηση των συνολικών διαφημιστικών εσόδων της εταιρείας, η οποία έφτασε το 17%, σχεδόν 27,2 δισ. δολάρια. Όσο για τις πωλήσεις διαφημίσεων στο Google στο τελευταίο τρίμηνο του έτους διαμορφώθηκαν στα 37,93 δισ. δολάρια, αυξημένες κατά 16,7% από την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Αυξημένα κατά 17% εν συγκρίσει με πέρυσι ήταν και τα συνολικά έσοδα της Alphabet κατά το δ’ τρίμηνο του έτους. Παρότι όμως διαμορφώθηκαν στα 46 δισεκατομμύρια δολάρια κατέγραψαν την μικρότερη αύξηση εσόδων από το 2015. Τα κέρδη τριμήνου ήταν 10,7 δισ. δολάρια, ενώ τα ετήσια για όλο το 2019 ήταν 34,4 δισ. δολάρια.

20 εκατομμύρια οι επί πληρωμή συνδρομητές του Youtube



Ενδιαφέρον παρουσιάζουν ωστόσο οι λεπτομέρειες για το Youtube, μια επιχείρηση που δέκα χρόνια αφότου αγοράστηκε από την Google παρέμενε μη κερδοφόρα, παρά τους χιλιάδες εγγεγραμμένους που την χρησιμοποιούσαν καθημερινά.

Να υπενθυμίσουμε ότι το 2016, δέκα χρόνια από την εξαγορά του Youtube από την Google έναντι η δημοφιλής πλατφόρμα – συνώνυμο της διαδικτυακής «βιντεοθήκης» με βίντεο ποικίλης ύλης και διαφόρων κατηγοριών εμφάνιζε 9 δισ. δολάρια έσοδα, αλλά καθόλου κέρδη αφού οι διαφημίσεις της αναλογούσαν σε ένα μικρό ποσοστό των συνολικών πωλήσεων διαφημίσεων της Alphabet.

Πλέον και σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν, το Youtube είχε έσοδα 750 εκατομμυρίων από συνδρομές και άλλες μη διαφημιστικές δραστηριότητες, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Alphabet, Σούνταρ Πιτσάι. Μάλιστα τα έσοδα της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 31% εν συγκρίσει με τον προηγούμενο χρόνο.

Τα μηνιαία έσοδα του Youtube από διαφημίσεις μάλιστα ξεπέρασαν το ένα δισεκατομμύριο δολάρια το 2019, φθάνοντας πέρυσι συνολικά τα 15,1 δισ. δολάρια, που αντιστοιχούν σχεδόν στο 10% των συνολικών ετήσιων εσόδων της εταιρείας, όπως αποκάλυψε για πρώτη φορά η Google.

Επίσης έγινε γνωστό ότι το YouTube έχει περίπου δύο δισεκατομμύρια μηνιαίους χρήστες (που το χρησιμοποιούν έστω μια φορά το μήνα), 20 εκατομμύρια επί πληρωμή συνδρομητές των πακέτων Music και Premium (χωρίς διαφημίσεις) και άλλα δύο εκατομμύρια επί πληρωμή συνδρομητές της YouTube TV. Μπορεί το νούμερο να ακούγεται μεγάλο, η εικόνα ωστόσο αλλάζει αν συγκριθεί με αυτά των ανταγωνιστών. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα η Amazon ανακοίνωσε ότι έχει 55 εκατ. συνδρομητές στη μουσική της υπηρεσία ενώ η Apple ανακοίνωσε πέρυσι περί τα 60 εκατ. συνδρομητές μουσικής. Το Sling έχει περίπου 2,7 εκατ. χρήστες τον προηγούμενο χρόνο, σχεδόν όσους και η αντίστοιχη υπηρεσία της Hulu.

Για σχεδόν μια δεκαετία τόσο η μηχανή αναζήτησης της Google όσο και η πλατφόρμα video Youtube, αποτέλεσαν τον μεγαλύτερο διαφημιστικό πόλο του διαδικτύου, με αποτέλεσμα τον περασμένο μήνα η εταιρεία να βρεθεί στην 4η θέση των εταιρειών με κεφαλαιοποίηση μεγαλύτερη του ενός τρισ. δολαρίων.

Η επιβράδυνση των εσόδων που παρατηρείται σήμερα - επιβράδυνση εν συγκρίσει με τους ρυθμούς ανάπτυξης των προηγούμενων χρόνων - δείχνει να προβληματίζει επενδυτές κι αναλυτές, μερικοί εκ των οποίων αμφισβητούν την συνέχιση της κυριαρχίας της Alphabet στον συγκεκριμένο τομέα. Πρόσθετες αμφιβολίες δημιουργούν και οι αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές ανταγωνισμού οι οποίες έχουν βάλει στο μικροσκόπιο το τελευταίο διάστημα όλες τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες.

Παρά τις αμέτρητες προσπάθειες να διαφοροποιηθεί η Google παραμένει ουσιαστικά μια «παλιομοδίτικη» διαφημιστική εταιρεία την ώρα που αντίπαλοί της πληθαίνουν, παρουσιάζοντας μάλιστα εντυπωσιακά αποτελέσματα την τελευταία περίοδο. Να θυμίσουμε ότι Facebook Inc. και Twitter Inc. έχουν δημοσιεύσει ισχυρά κέρδη, ενώ η Amazon.com Inc. μόλις την προηγούμενη εβδομάδα παρουσίασε κέρδη ρεκόρ τα οποία θα της επιτρέψουν ακόμα περισσότερες επενδύσεις. υ θα της επιτρέψει να ρίξει νέα χρήματα για να βελτιώσει το πρόγραμμα Prime membership.