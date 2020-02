Η σκέψη των εμπορικών πτήσεων χωρίς πιλότους απασχολεί εδώ και χρόνια τόσο τον κλάδο της αεροβιομηχανίας όσο και αυτόν της τεχνολογίας. Παρότι όμως η τεχνολογία μοιάζει έτοιμη να απογειώσει τα αεροσκάφη τα βήματα που γίνονται για προστεθεί στην οθόνη αφίξεων-αναχωρήσεων μια αυτόνομη πτήση είναι δειλά.

Στην αυγή της νέας δεκαετίας το σκηνικό μοιάζει να αλλάζει, με τα πρώτα δείγματα επιτυχημένων δοκιμών να έρχονται από την Γαλλία. Συγκεκριμένα τον Δεκέμβριο του 2019 η Airbus ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε μια σειρά επιτυχημένων δοκιμών απογείωσης αεροσκάφους με αυτόματο πιλότο. Εντός του αεροσκάφους βέβαια υπήρχαν εφεδρικοί πιλότοι σε κατάσταση αναμονής για παν ενδεχόμενο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Airbus, το A350-1000 πέτυχε οκτώ αυτόνομες απογειώσεις σε διάστημα τεσσάρων ωρών στο αεροδρόμιο της Τουλούζης. «Αφού ολοκληρώσαμε την ευθυγράμμιση στον διάδρομο και πήραμε το σήμα από τον Πύργο Ελέγχου, ενεργοποιήσαμε τον αυτόματο πιλότο για την απογείωση», ανέφερε σε δηλώσεις του στο CNN ο πιλότος της δοκιμής της Airbus, Ίαν Μποφίς. «Μετακινήσαμε τους μοχλούς του γκαζιού στη θέση απογείωσης και το αεροσκάφος ξεκίνησε μόνο του να κινείται και να επιταχύνει παραμένοντας στην κεντρική γραμμή του διαδρόμου και απογειώθηκε τηρώντας όλες τις παραμέτρους που είχαν εισαχθεί στο σύστημα».

Η επιτυχημένη δοκιμή βιντεοσκοπήθηκε και το βίντεο το οποίο έδωσε στην δημοσιότητα η Airbus φαίνεται το A350-1000 να απογειώνεται επιτυχώς παρότι ο πιλότος έχει τα χέρια του μακριά από τα χειριστήρια.

An aircraft that can take off by itself thanks to technology alone? Our #ATTOL demonstrator project recently proved just that! Learn how autonomy helped to make it happen: https://t.co/Ij5o15Ybeo pic.twitter.com/WSwCCXPxJC