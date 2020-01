Η Alienware, εταιρεία υπολογιστών υψηλών προδιαγραφών για gaming, παρουσίασε το Concept UFO. Πρόκειται για μια φορητή συσκευή 8 ιντσών για παιχνίδια, εμπνευσμένη από την πετυχημένη κονσόλα Nintendo Switch.

Όπως φαίνεται και από το όνομα το Concept UFO είναι αυτή την στιγμή απλά ένα πρωτότυπο και μπορεί τελικά να μην κυκλοφορήσει στην αγορά. Το Concept UFO παρουσιάστηκε σήμερα στην CES 2020, την μεγάλη τεχνολογική έκθεση που διοργανώνεται αυτές τις ημέρες στο Λας Βέγκας.

