Να παραβιάσουν την αμερικανική νομοθεσία και να μεταφέρουν τις δραστηριότητες τους στο εξωτερικό, ενθαρρύνει τους προμηθευτές του ο κινεζικός κολοσσός στον τομέα των τηλεπικοινωνιών Huawei​​​​, σύμφωνα με δήλωση του Αμερικανού υπουργού Εμπορίου Ουίλμπουρ Ρος στο Reuters.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός υπουργός τονίζει πως η Huawei ενθαρρύνει τους προμηθευτές της να παραβούν την αμερικανική νομοθεσία, σε μια προσπάθεια να αποφύγουν τις κυρώσεις των ΗΠΑ.

Στη μαύρη λίστα των ΗΠΑ η Huawei

Τον περασμένο Μάιο, η αμερικανική κυβέρνηση συμπεριέλαβε την Huawei Technologies Co Ltd στη μαύρη λίστα των εταιρειών (the entity list), μετά από ανησυχίες για τις δραστηριότητες της, ως προς την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Η κίνηση αυτή, είχε ως συνέπεια να ασκηθεί πίεση σε ορισμένους από τους προμηθευτές της Huawei στις ΗΠΑ να καταθέσουν αιτήσεις, για την εξαίρεσή τους από την εφαρμογή των αμερικανικών κυρώσεων.