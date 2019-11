Ένα event «έκπληξη» ανακοίνωσε η Apple και οι πρωταγωνιστές θα είναι οι εφαρμογές και τα παιχνίδια που ξεχώρισαν το 2019, σε μία μάλλον ασυνήθιστη κίνηση από τον τεχνολογικό κολοσσό.

Σύμφωνα με το Business Insider, το νέο event θα πραγματοποιηθεί στις 2 Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη, οι προσκλήσεις έχουν ήδη αποσταλεί και όσοι τις έλαβαν δηλώνουν κάπως ξαφνιασμένοι, καθώς μέχρι τώρα, η Apple έστελνε ένα... απλό Δελτίο Τύπου για να ανακοινώσει τις πιο δημοφιλής και κερδοφόρες εφαρμογές και παιχνίδια.

Η Apple έχει ήδη κυκλοφορήσει τρία νέα κινητά iPhones, ένα νέο Apple Watch, τα νέα AirPods Pro και ένα MacBook Pro 16 ιντσών, τα οποία παρουσίασε στο προγραμματισμένο της event, το Σεπτέμβριο. Όλοι όμως αναρωτιούνται αν το νέο event «μεταφράζεται» και σε νέες κυκλοφορίες.

Όπως αναφέρεται, είναι πιθανό, στόχος του event να είναι η ενίσχυση των ψηφιακών υπηρεσιών της Apple, που πλέον περιλαμβάνουν τη συνδρομητική υπηρεσία Apple Arcade και την ψυχαγωγική πλατφόρμα online straming Apple TV Plus, καθώς και την ενημερωτική συνδρομητική υπηρεσία, που λέγεται Apple News Plus.

This is unexpected. Apple Event. December 2 in NYC. pic.twitter.com/ok4UtcAylC