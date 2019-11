Το παράδειγμα της Xiaomi αναμένεται να ακολουθήσει ο τεχνολογικός κολοσσός Samsung, κυκλοφορώντας το δικό του «έξυπνο» κινητό με κάμερα που θα διαθέτει ανάλυση 108 megapixel.

μετά την κυκλοφορία του πρώτου - στον κόσμο - smartphone κάμερα με ανάλυση 108 megapixel, από την κινεζική εταιρεία Xiaomi..

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η εταιρεία αναμένεται να κυκλοφορήσει το Galaxy S11 με μια κάμερα που θα ξεπερνά τα 100 megapixel, στις αρχές του 2020, χάνοντας όμως την «πρωτιά», καθώς η κινεζική εταιρεία Xiaomi παρουσίασε το πρώτο στον κόσμο smartphone με κάμερα ανάλυσης 108 megapixel.

Συγκεκριμένα, το Business Insider λόγο πως το Galaxy S11 θα διαθέτει φωτογραφική μηχανή 108 megapixel, όταν ο μέσος όρος των smartphone διαθέτει κάμερες μεταξύ των 12 και 16 megapixel. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα που θα προσφέρει η Samsung μέσα από την υλοποιήση ενός τέτοιου project θα είναι οι καλύτερες φωτογραφίες σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, σε μια προσπάθεια να ανταγωνιστεί τις κάμερες των iPhone 11 και Pixel 4.

The Galaxy S11 has a high probability of using a new 108MP sensor.