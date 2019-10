Tα νέα Pixel 4 και Pixel 4 XL παρουσίασε η Google την Τρίτη στην ειδική εκδήλωση «Made by Google» στη Νέα Υόρκη με στόχο οι νέες εκδόσεις της να αποτελέσουν το αντίπαλο δέος για το iPhone 11 και το Galaxy S10.

Στη «μάχη» για την επικράτηση στην αγορά απέναντι στα μεγαθήρια Apple και Samsung η Google παρουσίασε τέσσερα νέα χαρακτηριστικά: Ταχύτατο ξεκλείδωμα της συσκευής με αναγνώριση προσώπου, οθόνη με ρυθμό ανανέωσης 90H, ταχύτερο Google Assistant και τέλος… ραντάρ. Πρόκειται για μια σειρά αισθητήρων τοποθετημένων στο μπροστινό πάνω μέρος της συσκευής. Το Motion Sense, όπως το ονομάζει η Google, αναγνωρίζει αλλαγές στο χώρο σε απόσταση έως και 6 μέτρων. ΄

