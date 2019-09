Σαρώνει στα downloads η νέα κινεζική εφαρμογή Zao που κυκλοφόρησε την Παρασκευή και η οποία επιτρέπει τη δημιουργία 'deepfakes'. Επιτρέπει δηλαδή στους χρήστες να βάζουν το δικό τους πρόσωπο στη θέση του προσώπου ενός διάσημου τραγουδιστή, αθλητή, πολιτικού ή οποιουδήποτε άλλου, σε ένα βιντεοκλίπ. Έτσι, μπορεί π.χ. κανείς να «υποδυθεί» πειστικά τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο ή τη Μέριλιν Μονρόε.

Εκατομμύρια Κινέζοι την «κατέβασαν» μέσα στο τελευταίο τριήμερο, αλλά ταυτόχρονα αρκετοί άλλοι εξέφρασαν σοβαρές ανησυχίες ότι η 'deepfake' (όπως αποκαλείται) εφαρμογή, που διαθέτει αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης, αποτελεί σοβαρή απειλή για παραβίαση της ιδιωτικότητας, συκοφάντηση, παραπλάνηση και εξαπάτηση σε μαζική κλίμακα.

Η Zao, που ανήκει στη Momo Inc, μια υπηρεσία τύπου Tinder που είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με τα πρακτορεία Ρόιτερς και Γαλλικό, εμφανίστηκε στο ηλεκτρονικό κατάστημα iOS App Store της Κίνας και αμέσως έγινε viral, με συνέπεια οι κεντρικοί υπολογιστές-εξυπηρετητές της εταιρείας σχεδόν να καταρρεύσουν από την απότομη ζήτηση για «κατέβασμα» της εφαρμογής.

Μια ιδέα για το τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή:

In case you haven't heard, #ZAO is a Chinese app which completely blew up since Friday. Best application of 'Deepfake'-style AI facial replacement I've ever seen.



Here's an example of me as DiCaprio (generated in under 8 secs from that one photo in the thumbnail) 🤯 pic.twitter.com/1RpnJJ3wgT