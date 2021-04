Τη Διεθνή Πιστοποίηση «Great Place to Work®» (CERTIFIED by Great Place to Work®), η οποία δίνεται σε οργανισμούς που ξεχωρίζουν ως εργοδότες επιλογής σε μια ανταγωνιστική αγορά αναζήτησης ταλέντων απέκτησε η δικηγορική εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ.

H ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ είναι η πρώτη δικηγορική εταιρεία στην Ελλάδα που αποκτά την Πιστοποίηση του Great Place to Work® μετά από διεξοδική αξιολόγηση η οποία πραγματοποιήθηκε από τον οργανισμό Great Place to Work® Hellas με βάση τη μεθοδολογία που αυτός ακολουθεί παγκοσμίως.

Η Πιστοποίηση αυτή βασίζεται στην άμεση, εμπιστευτική και ανωνυμοποιημένη αξιολόγηση του εργασιακού περιβάλλοντος στην οποία συμμετείχαν όλοι οι συνεργάτες - δικηγόροι και το σύνολο του διοικητικού προσωπικού. Η λήψη της πιστοποίησης Great Place to Work® καταδεικνύει ότι η ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ προσφέρει εξαιρετικά υψηλού επιπέδου εργασιακό περιβάλλον που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, την ομαδικότητα, το ήθος και την αξιοπρέπεια και παρέχει κίνητρα στους εργαζόμενους μας, δημιουργώντας υψηλό επίπεδο εμπλοκής τους, παραγωγικότητας και αποδοτικότητας, καθιστώντας την ελκυστική στην αγορά εργασίας νομικών υπηρεσιών.

Τα τελευταία χρόνια η δικηγορική εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ έχει επενδύσει σημαντικά και με συνέπεια στο ανθρώπινο δυναμικό της και στην καλλιέργεια μιας εξαιρετικής εργασιακής κουλτούρας και έχει θεσπίσει υψηλής ποιότητας εσωτερικές διαδικασίες στη διαχείριση των Ανθρώπων της και στην καλλιέργεια ενός ισορροπημένου, σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος γεγονός που αναγνωρίστηκε από το δυναμικό της που της χάρισε αυτή τη διάκριση ήδη με την πρώτη αξιολόγηση.

Με αφορμή την ανακοίνωση για την Πιστοποίηση της εταιρείας, ο Διαχειριστής Εταίρος, κ. Γιάννης Κυριακίδης δήλωσε: «Ως ηγέτιδα εταιρεία στον χώρο παροχής νομικών υπηρεσιών στην χώρα μας, αναγνωρίσαμε έγκαιρα την ανάγκη να προσαρμοσθεί η εταιρεία και οι εσωτερικές διαδικασίες της στις ανάγκες της σύγχρονής αγοράς εργασίας. Πήραμε πρωτοβουλίες πρωτόγνωρες για τον κλάδο μας, επενδύσαμε στο ανθρώπινο δυναμικό μας και εργαστήκαμε με όραμα και τόλμη για να προσφέρουμε στους συνεργάτες μας ένα εργασιακό κλίμα αξιοκρατικό, δίκαιο, παραγωγικό, ισορροπημένο. Πιστεύουμε ακράδαντα πως μόνο προσφέροντας ένα εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον μπορεί να προσελκύσει και διακρατήσει μια εταιρεία τους πιο ικανούς συνεργάτες. Είμαστε πολύ περήφανοι που το όραμα μας αναγνωρίστηκε από το ανθρώπινο δυναμικό μας και που για μια ακόμα φορά ξεχωρίσαμε ως πρωτοπόρος εταιρεία στον κλάδο μας. Η διάκριση αυτή μας γεμίζει με αισιοδοξία για το αύριο και μας δίνει όρεξη να κάνουμε ακόμα περισσότερα».

Ο Senior Partner και Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής Κωνσταντίνος Ζ. Παπαμιχαλόπουλος δήλωσε: «Η πιστοποίηση αυτή είναι ένας έμμεσος τρόπος αναγνώρισης του θετικού αντίκτυπου που έχουν οι συνεχείς προσπάθειες μας και οι σωστές επιλογές ετών και έρχεται σε μία σημαντική χρονική στιγμή για την εταιρεία μας αλλά και για τον κλάδο μας. Πρωταρχικός στόχος της ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ήταν και παραμένει η ανάδειξη επαγγελματιών στο χώρο της δικηγορίας που διακρίνονται για την υψηλό βαθμό κατάρτισής τους και για το ήθος τους. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός η εταιρεία επενδύει συστηματικά σε όλους τομείς ώστε να εξασφαλίσει ένα άριστα οργανωμένο εργασιακό περιβάλλον με επίκεντρο τους ανθρώπους της. Εξάλλου ένα εξαιρετικό και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον δεν έχει καμία αξία αν δεν πλαισιώνεται από εξαιρετικούς συνεργάτες. Είναι αυτοί που μας αναγκάζουν να βάζουμε συνεχώς καινούργιους στόχους σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας. Είναι δε και ένα σημαντικό μήνυμα για τη νέα γενιά των δικηγόρων που πλήττονται τα τελευταία χρόνια. Είναι θετικό να γνωρίζουμε μέσα από τέτοιες διαδικασίες ότι οι προσπάθειες μας έχουν την αποδοχή τους και αυτό μας δίνει δύναμη και αισιοδοξία για να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για ένα ακόμα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον».

Ο Senior Partner και μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής Κωνσταντίνος Βουτεράκος δήλωσε: «Η πιστοποίηση αυτή μας χαροποιεί όλους γιατί καταδείχνει τις βαθιές και σταθερές ρίζες της κουλτούρας της ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ που ανατρέχουν στην μακρόχρονη ιστορία της και συνεχίζουν αδιατάρακτες και ισχυρές προς στο μέλλον ανταποκρινόμενες στις σύγχρονες συνθήκες. Είμαστε περήφανοι για τους ανθρώπους μας γιατί αυτοί διαμορφώνουν το εργασιακό περιβάλλον το οποίο με τη σειρά του δημιουργεί την αναγκαία σταθερά για τη συνέχιση του έργου και των διακρίσεων μας».