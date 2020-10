To ΜΒΑ International του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Κέντρο Αειφορίας (CSE), διοργανώνει για πέμπτη συνεχή χρονιά το Annual Sustainability Summit, στις 13 Οκτωβρίου 2020, με θέμα: “How to reach a Sustainable Recovery: Challenges and Opportunities”.

Η εκδήλωση, που φέτος θα πραγματοποιηθεί ως live digital event, θα φιλοξενήσει διακεκριμένους ομιλητές από θεσμικούς φορείς και επιχειρήσεις και θα παρουσιαστεί η νέα έκδοση του βιβλίου Practical Sustainability Strategies: How to Gain a Competitive Advantage (Wiley) του Νίκου Αυλώνα, που πρόσφατα εκδόθηκε στην Αμερική, ενώ η πρώτη του έκδοση χρησιμοποιείται από διακεκριμένα πανεπιστήμια στην Αμερική και στην Ευρώπη. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί η έρευνα του MBA International Sustainable Development and Circular Economy Club για το Greenwashing.

Η φετινή εκδήλωση έχει ως στόχο να περιγράψει πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να ανταποκριθούν αλλά και να υποστηρίξουν την ηγεσία για ανάκαμψη από την κρίση που επέφερε η πρωτοφανής πανδημία με τρόπο βιώσιμο και υπεύθυνο. H έναρξη της εκδήλωσης θα γίνει από τον Καθηγητή Eric Soderquist, Διευθυντή MBA International Program (ΟΠΑ), ενώ συντονιστής θα είναι ο Νίκος Αυλώνας, Πρόεδρος του Kέντρου Αειφορίας (CSE) και Επισκέπτης Καθηγητής σε θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας του MBA International.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα δοθούν τιμητικά βραβεία σε εταιρείες που υλοποίησαν σημαντικές και καινοτόμες πρωτοβουλίες στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη με μετρήσιμο κοινωνικό αποτύπωμα, εν μέσω της κρίσης του Covid-19, ενώ θα δοθούν και διακρίσεις σε φοιτητές του MBA International.

Στην εκδήλωση, η οποία πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης (CRI), θα συμμετάσχουν στελέχη επιχειρήσεων και ΜΚΟ, καθηγητές, φοιτητές και απόφοιτοι του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του MBA International, από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Χορηγός Επικοινωνίας είναι ο ΑΝΤ1 και υποστηρικτές επικοινωνίας το insider.gr, το epixeiro.gr και το skywalker.gr.

Το Annual Sustainability Summit έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός όπου συναντιούνται η ακαδημαϊκή και επιχειρηματική κοινότητα σε ένα γόνιμο διάλογο που αναδεικνύει σύγχρονα ζητήματα, τάσεις και προκλήσεις για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Εταιρική Υπευθυνότητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Πρόσβαση/εγγραφή μέσω του παρακάτω link https://www.livemedia.gr/5thsustainability