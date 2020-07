Ιδιαίτερη ικανοποίηση εκφράζει η Energean για την απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας κ. Κωνσταντίνου Κλειτσιώτη να παραχωρήσει το νέο μοριακό αναλυτή (Διαγνωστικό Μηχάνημα Μοριακού Ελέγχου –PCR) στο Κέντρο Υγείας Πρίνου Θάσου κατά την καλοκαιρινή περίοδο, στη διάρκεια της οποίας παραδοσιακά η Θάσος αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς στην Ελλάδα.

Ο σύγχρονος μοριακός αναλυτής, αποτέλεσμα δωρεάς στην οποία συμμετείχαν ο Δήμος Καβάλας, ο Ιατρικός Σύλλογος Καβάλας και η Energean, τοποθετήθηκε ήδη στο Κέντρο Υγείας Πρίνου Θάσου.

Στη διάρκεια των εγκαινίων για τη λειτουργία του μηχανήματος, ο Γενικός Διευθυντής του Κέντρου Υγείας κ. Θωμάς Αγγελόπουλος ευχαρίστησε την Energean και όλους τους δωρητές για την εξέλιξη, η οποία έρχεται σε μία ιδιαίτερα σημαντική για την Θάσο περίοδο.

Στην τελετή, στην οποία ήταν επίσης παρόντες ο Δήμαρχος Λευτέρης Κυριακίδης καθώς και ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Θάσου κ. Πάρης Παρασχούδης, την Energean εκπροσώπησε ο κ. Βασίλης Τσέτογλου, Διευθυντής Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος του ομίλου, ο οποίος και δήλωσε σχετικά:

«Για την Energean, η Υγεία, η Ασφάλεια και, βεβαίως, το Περιβάλλον αποτελούν κορυφαίες προτεραιότητες. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για το ότι η Θάσος θα χρησιμοποιεί ένα σύγχρονο μηχάνημα με μεγάλες δυνατότητες ανίχνευσης του κορωνοϊού στην περίοδο της τουριστικής αιχμής. Θεωρούμε πολύ σημαντικό, επίσης, το γεγονός ότι η δωρεά της Energean, πέραν από τη συνεισφορά της ίδιας της εταιρείας, ήταν αποτέλεσμα και της προσωπικής συμμετοχής εκατοντάδων εργαζομένων και φίλων της στη διαδικτυακή εκστρατεία Energize with Energean - Run for your Local HealthCare Heroes για την ενίσχυση των καθημερινών μας ηρώων, δηλαδή των λειτουργών του Εθνικού Συστήματος Υγείας που βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κορωνοϊό.

Σε κάθε δράση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, σε όλες τις τοπικές κοινωνίες που δραστηριοποιούμαστε, επιδιώκουμε να κινητοποιήσουμε τους συμπολίτες μας ώστε να έχουν ενεργό συνεισφορά στην προσπάθεια υλοποίησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης όπως αυτοί έχουν προσδιορισθεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών».

Ο νέος μοριακός αναλυτής έχει τη δυνατότητα διεξαγωγής άνω των 100 τεστ ανίχνευσης κάθε μέρα και θα χρησιμοποιηθεί στην Θάσο σε μία περίοδο κατά την οποία ανάλογα μηχανήματα είναι, λόγω μεγάλης ζήτησης, εξαιρετικά δυσεύρετα στην αγορά. Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα να διαγνώσει πολλών ειδών ιούς, γεγονός που καθιστά τη λειτουργία του ακόμη πιο ωφέλιμη για την τοπική κοινωνία της Καβάλας.