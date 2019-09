Σε μια σημαντική συνεργασία που θα συμβάλλει στην άρτια κατάρτιση νέων επαγγελματιών που θα στελεχώσουν τον τομέα της ενέργειας προχώρησαν η Energean και το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Ειδικότερα, οι δυο φορείς χορηγούν από κοινού υποτροφίες σε πτυχιούχους ελληνικών πανεπιστημίων, προκειμένου εκείνοι να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σε πανεπιστήμια της Ευρώπης και των ΗΠΑ, στον τομέα της ενέργειας.

Η συνεργασία της Energean και του Ιδρύματος Μποδοσάκη ξεκινά με την χορήγηση πέντε υποτροφιών σε αριστούχους Έλληνες αποφοίτους, για την ακαδημαϊκή χρονιά 2019-2020. Οι υπότροφοι είναι:

1. Ο κ. Πρόδρομος Νικολαΐδης από την Σκύδρα Πέλλας, πτυχιούχος του τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που έχει επιλέξει το διετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc in Earth Sciences του Πανεπιστημίου ETH στη Ζυρίχη.

2. Ο κ. Ηλίας Παναγιώτου, πτυχιούχος του τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που έχει επιλέξει το διετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc in Petroleum Engineering του Technical University of Denmark (DTU).

3. Η κα. Ελένη Γραμμένου, τελειόφοιτος του τμήματος Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που ξεκινά διδακτορικές σπουδές διάρκειας τριών ετών στο UCL, στο πεδίο της Τεχνολογίας και Μηχανικής Περιβάλλοντος (Biomass Conversion).

4. Η κα. Άννα-Λάλι Τσιλίδου, πτυχιούχος του τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που θα παρακολουθήσει το διετές πρόγραμμα MBA (Master of Business Administration) στο Columbia University των ΗΠΑ.

5. Η κα. Αγγελική Τσολάκη, πτυχιούχος του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, που θα συνεχίσει τις σπουδές της στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Management, Technology and Economics του Πανεπιστημίου ETH στη Ζυρίχη, στο οποίο φοιτά από το 2018.

Κριτήρια για την επιλογή των υποτρόφων αποτέλεσαν η επίδοσή τους στη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών, η διάθεση για διεύρυνση των γνώσεών τους, καθώς και η προσήλωσή τους στην αξία της αριστείας στο επαγγελματικό, το κοινωνικό και το προσωπικό πεδίο ζωής.

Η κυρία Δήμητρα Φιλίππου, Υπεύθυνη Ανάπτυξης του Ιδρύματος Μποδοσάκη, δηλώνει σχετικά: «To Ίδρυμα Μποδοσάκη επενδύει με συνέπεια στην εκπαίδευση, την έρευνα και την επιστημονική αριστεία. Ως σήμερα, το Ίδρυμα έχει χορηγήσει περισσότερες από 2.500 υποτροφίες σπουδών, προκειμένου να βοηθήσει άριστους φοιτητές, τελειόφοιτους ή πτυχιούχους, να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, στον επιστημονικό κλάδο της επιλογής τους. Η συνεργασία μας με την Energean μας επιτρέπει να χορηγήσουμε πέντε επιπλέον υποτροφίες σε νέους αριστούχους Έλληνες πτυχιούχους, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να έρθουν ένα βήμα πιο κοντά στα όνειρά τους, και μάλιστα σε έναν κρίσιμο τομέα όπως αυτός της ενέργειας. Είμαι βέβαιη πως το παράδειγμα της Energean μπορούν να ακολουθήσουν κι άλλες εταιρίες, συνυπογράφοντας ένα απόλυτα επιτυχημένο μοντέλο χορήγησης υποτροφιών που το Ίδρυμα εφαρμόζει εδώ και δεκαετίες, προάγοντας την αριστεία και τις δυνατότητες των νέων Ελλήνων επιστημόνων σε όλο τον κόσμο».

Από την πλευρά της, η κυρία Ίλια Ρήγα, Υπεύθυνη Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Energean, δηλώνει σχετικά: «Είμαστε πραγματικά πολύ χαρούμενοι για τη συνεργασία μας με το Ίδρυμα Μποδοσάκη, η οποία έχουμε στόχο να διευρυνθεί ακόμη περισσότερο στο μέλλον. Είμαστε όμως και περήφανοι για το ότι μέσω αυτής της συνεργασίας δίνεται η δυνατότητα σε νέους ανθρώπους να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους και να εφοδιαστούν με τα καλύτερα δυνατά προσόντα για να σταδιοδρομήσουν στον τομέα της ενέργειας. Οι απαιτήσεις στον συγκεκριμένο τομέα είναι ιδιαίτερα αυξημένες ειδικά σε μία εποχή όπου έχει κυριαρχήσει η λογική της ενεργειακής μετάβασης και το όραμα της βιώσιμης ανάπτυξης σε κοινωνίες και επιχειρήσεις. Η Energean έχει κάνει κτήμα της αυτήν την κουλτούρα και επιχειρεί με γνώμονα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι στόχοι για Ποιότητα στην Εκπαίδευση και για Συνεργασία για επίτευξη των Στόχων, τους οποίους εξυπηρετεί η συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Θα παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον την πρόοδο των υποτρόφων στους οποίους και ευχόμαστε κάθε επιτυχία».