Η Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας (HAEE) διοργανώνει, σε συνεργασία με τον στρατηγικό της εταίρο Energy Delta Institute, το διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο “ "Leadership in the Energy Sector in Disruptive Times", το οποίο θα λάβει χώρα την Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2020, από τις 2.00 μμ – 3.00 μμ. (ώρα Ελλάδος)

Μια κρίση, όπως η τρέχουσα πανδημία COVID-19, είναι η πιο πρόσφατη «διαταραχή» που πρέπει να αντιμετωπίσουν τα στελέχη των επιχειρήσεων, πέρα από διάφορες άλλες, μεταξύ των οποίων η αλλαγή του κλίματος, η ψηφιακή επανάσταση και το Brexit.

Ωστόσο, οι ηγέτες του κλάδου της ενέργειας δεν είναι ξένοι με καταστάσεις κρίσεων και διαταραχών (π.χ. περιστατικά ασφάλειας, φυσικές καταστροφές, διακυμάνσεις των τιμών του πετρελαίου, πολιτικές αστάθειες, πολέμους κ.λ.π.). Ως εκ τούτου, έχουν μάθει να είναι περισσότερο ευέλικτοι σε σύγκριση με άλλους που εργάζονται σε λιγότερο ευάλωτους τομείς.

Το διαδικτυακό σεμινάριο θα προσφέρει 10 συμβουλές ηγεσίας και διαχείρισης κρίσιμων καταστάσεων, ιδιαίτερα χρήσιμων σε περιόδους κρίσης, με ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη των στελεχών και των ομάδων τους, όχι μόνο για να επιβιώσουν από την τρέχουσα κρίση, αλλά και για να προετοιμαστούν για την επόμενη.

Το διαδικτυακό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην ελληνική γλώσσα και η παρακολούθησή του θα είναι δωρεάν.

Για εγγραφές πατήστε εδώ.

Ομιλητής: Γιάννος Μιχόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ ΔΕΣΦΑ, μέλος Δ.Σ. του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ και Ινστιτούτου RCEM του πανεπιστημίου ESCP Business School, καθώς και διευθυντής μαθημάτων εταιρικής διακυβέρνησης και ηγεσίας στο Ινστιτούτο Διευθυντών του Ηνωμένου Βασιλείου.