Ψάρια για γεύματα που προορίζονται για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων αναφοράς για τον Covid-19 του Νομού Αττικής προσφέρει η Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ΕΛΟΠΥ στηρίζει, με την προσφορά φρέσκου, ελληνικού ψαριού ιχθυοκαλλιέργειας Fish from Greece, την πρωτοβουλία εστιατορίων που μαγειρεύουν, εθελοντικά, σε καθημερινή βάση, γεύματα για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων αναφοράς για τον Covid-19 του Νομού Αττικής.

Τα γεύματα παραλαμβάνονται από τα εστιατόρια και παραδίδονται στα νοσοκομεία από προσωπικό και αυτοκίνητα του Δήμου Αθηναίων που συμμετέχει στην πρωτοβουλία.

Η ΕΛΟΠΥ, όπως επισημαίνεται, στηρίζοντας την πρωτοβουλία #Cook4Heroes, που στόχο έχει να συνδράμει τους «ήρωες» γιατρούς και νοσηλευτές των νοσοκομείων αναφοράς, που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά του κορωνοϊού, προσφέροντάς τους σωστά, νόστιμα και θρεπτικά γεύματα κάθε μέρα, συνεργάζεται με τα εστιατόρια By the Glass, Cardinale και Bocca Negra, καθώς και το CTC, του «πρεσβευτή» του Fish from Greece, σεφ Αλέξανδρου Τσιοτίνη.

Τα γεύματα προετοιμάζονται, εκ περιτροπής, στις κουζίνες των εστιατορίων, τηρώντας αυστηρά όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας και υγιεινής, όπως προδιαγράφονται από τον ΕΟΔΥ. Τα παραλαμβάνει κάθε μεσημέρι ειδικό αυτοκίνητο του Δήμου Αθηναίων που τα παραδίδει στα αντίστοιχα νοσοκομεία.

Η Διευθύντρια Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της ΕΛΟΠΥ, Ισμήνη Μπογδάνου, δήλωσε σχετικά: «Σε μια περίοδο κατά την οποία η αλληλεγγύη, η συμμετοχή σε δράσεις υποστήριξης και η κοινωνική υπευθυνότητα είναι πιο σημαντικές από ποτέ, η Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας στηρίζει έμπρακτα τους πραγματικούς ήρωες του ΕΣΥ, συμμετέχοντας στο πρόγραμμα #Cook4Heroes και τους ευχαριστεί για την αυταπάρνηση με την οποία ανταποκρίνονται στο δύσκολο έργο που έχουν αναλάβει.».