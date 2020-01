Έπειτα από μία περίοδο κάμψης τα πρώτα χρόνια της κρίσης, οι αλυσίδες ταχείας εστίασης και ειδικότερα η αγορά των burger, τα τελευταία χρόνια βρίσκονται σε τροχιά ανάπτυξης.

Στον κλάδο του γρήγορου φαγητού, όπου ο συνολικός τζίρος αγγίζει έως και τα 2 δισ. ευρώ, οι αλυσίδες με burger σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, διεκδικούν πλέον ένα σημαντικό μερίδιο, κοντά στο 30%.

Από τη μία πλευρά βρίσκονται οι παραδοσιακές αλυσίδες (όπως Goody's, McDonalds) οι οποίες συνεχίζουν να επεκτείνουν τα δίκτυά τους, να εκσυγχρονίζουν τα καταστήματά τους επενδύοντας στις νέες τεχνολογίες και παράλληλα να προσαρμόζονται διαρκώς στις νέες τάσεις και τις απαιτήσεις των πελατών τους.

Από την άλλη πλευρά, οι νέοι «παίκτες» που μπαίνουν δυναμικά στην αγορά και φέρνουν τις δικές τους προτάσεις. Η άφιξη για παράδειγμα πριν από 1,5 χρόνο της αμερικανικής αλυσίδας Burger Κing στην Ελλάδα θεωρήθηκε ότι θα αλλάξει τα δεδομένα του ανταγωνισμού στον κλάδο. Παράλληλα αρκετά μεμονωμένα καταστήματα που προσφέρουν burger, ανοίγουν διαρκώς σε διάφορες περιοχές της χώρας και λόγω της απήχησης που έχουν σιγά σιγά επεκτείνονται, διεκδικώντας μερίδια από τις μεγάλες αλυσίδες.

Gοοdy's

H αλυσίδα Goody’s θεωρείται ότι είναι εκείνη που έφερε τα burgers στην Ελλάδα. Το πρώτο κατάστημα ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1975 ενώ το 1981 άνοιξε και στην Αθήνα. Στον όμιλο των Goody's, ο οποίος από τη δεκαετία του 1990 λειτούργησε με τη μέθοδο της δικαιόχρησης, προστέθηκαν στη συνέχεια οι αλυσίδες Flocafé και Hellenic Catering.

Το 1994 εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών ενώ το 1997 λειτούργησε τα πρώτα της εστιατόρια εκτός Ελλάδας, συγκεκριμένα στην Κύπρο, τη Βουλγαρία και την Πορτογαλία.

To 2001 γίνεται η εξαγορά της Goody’s από την ΔΕΛΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και προσαρτάται στον Όμιλο ΔΕΛΤΑ ενώ στη συνέχεια περνά στον όμιλο Vivartia.

Τα τελευταία χρόνια τα Goody’s προχώρησαν στο λανσάρισμα του νέου concept Goody’s Burger House. Σήμερα λειτουργούν περισσότερα από 120 καταστήματα, ενώ τα Goody's και Goody’s Burger House έχουν δυναμική παρουσία εκτός συνόρων φτάνοντας μέχρι και τη μακρινή Αυστραλία.

Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία, το 2018 στο δίκτυο Goody’s οι συνολικές καθαρές πωλήσεις του συστήματος σημείωσαν αύξηση 8% και συνεχίστηκε η ανάπτυξη του νέου concept Goody’s Burger House με 5 νέα και ανακαινισμένα σημεία, εκ των οποίων 4 εταιρικά και 1 franchise. Άνοιξαν επίσης 2 νέα Goody’s Burger House στο Yerevan της Αρμενίας και έγιναν νέες συμφωνίες με στρατηγικούς συνεργάτες σε Κύπρο, Σαουδική Αραβία και Μάλτα.

McDonald‘s

Η αλυσίδα McDonald‘s ιδρύθηκε το 1955 στην Καλιφόρνια και τον Νοέμβριο του 1991 άνοιξε τις πόρτες του το πρώτο εστιατόριο στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Σύνταγμα. Τέσσερα χρόνια μετά, άνοιξε το πρώτο Drive Thru στον Άλιμο. Η αλυσίδα συνέχισε με την επέκτασή της στην τουριστική αγορά και τα νησιά.

Το 2011 μπήκε στη νέα αναπτυξιακή της πορεία, με την ανάληψη του Developmental License από την Premier Capital plc, με έδρα τη Μάλτα.

Σήμερα λειτουργούν 25 εστιατόρια McDonald’s στην Ελλάδα, τον Δεκέμβριο άνοιξε το πιο πρόσφατο στο Μαρούσι το οποίο διαθέτει Drive Thru ενώ ενσωματώνει το πιο πρόσφατο μοντέλο υπηρεσιών ‘Experience of the Future’. Μάλιστα σύμφωνα με την εταιρεία την επόμενη τριετία αναμένεται να γίνουν νέες επενδύσεις ύψους άνω των 21 εκατ. ευρώ και να δημιουργηθούν ακόμη 11 εστιατόρια.

Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία της Premier Capital Hellas το 2018 οι πωλήσεις της αλυσίδας έσπασαν το φράγμα των 30 εκατ. ευρώ και έφθασαν τα 33,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 14%.

Burger Κing

Η πολυσυζητημένη άφιξη των Burger King στην Ελλάδα έγινε τον Ιούνιο του 2018 με το πρώτο κατάστημα στο αεροδρόμιο της Ρόδου.

Σημειώνεται ότι η αλυσίδα ιδρύθηκε το 1954 στη Φλόριντα και διαθέτει περίπου 14.000 καταστήματα σε 100 χώρες σε όλο τον κόσμο. Την ανάπτυξη του σήματος στη χώρα μας μέσω δικαιόχρησης ανέλαβε η ελληνική θυγατρική της Select Service Partners, η οποία επέλεξε να δημιουργήσει δίκτυο εντός των χώρων των διεθνών αεροδρομίων.

Μετά την επιτυχία του πρώτου καταστήματος η εταιρεία αποφάσισε την επέκταση της αλυσίδας λίγους μήνες μετά και στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» της Αθήνας.

Simply Burger

Το 2003 δυο αδέλφια, ο Άρης και ο Μπράιαν Κάρεϋ, άνοιξαν ένα κατάστημα στη Νέα Ερυθραία, το οποίο ονόμασαν «Simply Grilled».

Το κατάστημα γνώρισε μεγάλη επιτυχία και μόλις έναν χρόνο μετά μετονομάστηκε σε «Simply Burgers». Τα επόμενα δύο χρόνια άνοιξαν δύο ακόμη καταστήματα ενώ γρήγορα έγιναν αλυσίδα με τη λογική του franchise. Το 2008, τα Simply Burgers απέσπασαν το Βραβείο «Στέλιος Χατζηιωάννου: Το Επιχειρηματικό Ξεκίνημα της χρονιάς» στο πλαίσιο της διοργάνωσης του θεσμού «Κούρος. Τα Simply Burgers έφτασαν το 2012 να διαθέτουν συνολικά 17 καταστήματα. Τα επόμενα χρόνια, αποχώρησε ο ένας από τους δύο αδελφούς, ο Άρης Κάρεϋ ο οποίος επιχείρησε λάνσαρε στη συνέχεια την αλυσίδα burger «Bullseye». Σήμερα τα Simply Burgers διατηρούν ένα δίκτυο συνολικά 10 καταστημάτων.

Αντίστοιχο μοντέλο με τα Simple Burger ήταν και τα Ηome Burger. Το πρώτο κατάστημα ιδρύθηκε το 2007 και μία δεκαετία αργότερα μετρούσαν 4 καταστήματα, συνεχίζοντας την ανάπτυξή τους μέχρι σήμερα.

Εκτός όμως από τις μεγάλες αλυσίδες ανοίγουν διαρκώς νέα καταστήματα με κάποια από αυτά να αφήνουν το αποτύπωμά τους στον κλάδο και στη συνέχεια να επεκτείνονται και σε άλλες περιοχές.

Όπως για παράδειγμα τα «Μπαρ Μπεε Κιου» που ξεκίνησαν το 2013 ως παραδοσιακό- αυθεντικό μπριζολάδικο στον Πειραιά. Στη συνέχεια επεκτάθηκαν στη Νέα Σμύρνη και το Χαλάνδρι. Το «The Burger Joint» επίσης άρχισε να λειτουργεί τον Φεβρουάριο του 2011, στην Γλυφάδα και στη συνέχεια επεκτάθηκε στο Ψυχικό και τη Νέα Σμύρνη.