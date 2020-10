Με μεγάλη επιτυχία ξεκίνησαν οι εργασίες του Athens Democracy Forum την Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου.

Στους καλεσμένους ομιλητές και το κοινό του συνεδρίου απευθύνθηκε ο Πρόεδρος του Athens Democracy Forum, Αχιλλέας Τσάλτας με εισαγωγική ομιλία, την οποία ακολούθησαν οι ομιλίες της Marija Pejčinović Burić, Secretary General, Council of Europe και του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, καθώς και οι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες θεματικές συζητήσεις του Council of Europe με θέμα την Μετανάστευση, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την Κλιματική Αλλαγή και τις επιπτώσεις της πανδημίας. Στη συνέχεια, από το στούντιο που δημιουργήθηκε ειδικά για το συνέδριο στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία, οι αρθρογράφοι των The New York Times Serge Schmemann και David Sanger έκαναν μια ανάλυση των επερχόμενων και κρίσιμων Προεδρικών εκλογών.

Η κεντρική ομιλία της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Κατερίνας Σακελλαροπούλου σήμανε την επίσημη έναρξη του Forum. Ακολούθως, ο καταξιωμένος καθηγητής Jeffrey D. Sachs μίλησε για τον ρόλο των Παγκόσμιων θεσμικών οργάνων στον σύγχρονο κόσμο.

«Δυνατοί και Αδύναμοι» ήταν ο τίτλος του τελευταίου πάνελ που επικεντρωνόταν στα φαινόμενα αυταρχισμού, εθνικισμού και μισαλλοδοξίας που εμφανίζονται ανά την υφήλιο, όπου συμμετείχαν οι επικεφαλής των οργανισμών Democracy without Borders και Kofi Annan Foundation, και συντόνισε ο Steven Erlanger των The New York Times.

Η πρώτη μέρα των εργασιών έκλεισε με την απονομή του «Βραβείου Δημοκρατίας της Πόλης των Αθηνών» από τον Δήμαρχο Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη στον Πρώην Πρόεδρο της Βραζιλίας Fernando Henrique Cardoso σε αναγνώριση των προσπαθειών και των επιτευγμάτων του για την πρόοδο και την εξέλιξη της Δημοκρατίας.

Το Athens Democracy Forum θα διαρκέσει από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου 2020, ενώ το πρωινό του Σαββάτου, 3 Οκτωβρίου ο Πρωθυπουργός, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει συζήτηση με τον συγγραφέα και ιστορικό Γιουβάλ Νόα Χαράρι.

Η φετινή εκδήλωση του Athens Democracy Forum οργανώνεται από το Democracy and Culture Foundation σε συνεργασία με τους The New York Times, υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Κατερίνας Σακελλαροπούλου, το Kofi Annan Foundation, τον Δήμο Αθηναίων και την Καθημερινή. Περισσότεροι από 70 ομιλητές έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους είτε με φυσική παρουσία ή διαδικτυακά.

Το συνέδριο συντονίζουν οι σημαντικότεροι συνεργάτες των The New York Times: ο βασικός αρθρογράφος των The New York Times, Roger Cohen, η Liz Alderman, Chief European Business Correspondent, ο Steven Erlanger, Chief Diplomatic Correspondent – Europe, η Alison Smale Journalist and Former Under Secretary General for Global Communications, United Nations κ.α.

Η ψηφιακή εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό.

Απαραίτητη η προεγγραφή στο www.athensdemocracyforum.com

Η εκδήλωση υποστηρίζεται από το Facebook, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, το Council of Europe, την Microsoft, την Google, τον Όμιλο Εταιριών OTE, την Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών του Δήμου Αθηναίων, τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ), την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, το SolidarityNow, το δικηγορικό γραφείο Mishcon de Reya, την Aegean Airlines, το Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία, το American College of Greece, το Global Liberal Arts Alliance και διοργανώνεται με τη συνεργασία της Συμεών Γ. Τσομώκος Α.Ε.

Όλη η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα Αγγλικά.

