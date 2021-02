Ελάχιστα αφότου εξύμνησε το bitcoin, το ράλι ανόδου της GameStop και την Etsy, ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Elon Musk, ανακοίνωσε πως θα κάνει ένα διάλειμμα από το Τwitter.

Mε ένα λακωνικό μήνυμα, ο Musk λέει πως θα είναι «εκτός Twitter». Δεν είναι η πρώτη φορά που ο επιχειρηματίας κάνει διάλειμμα από την πλατφόρμα που στο παρελθόν τον έχει βάλει σε μπελάδες με την Επιτροπή Ασφάλειας και Συναλλαγών, έχοντας μάλιστα χρησιμοποιήσει ακριβώς τις ίδιες λέξεις στις 2 Ιουνίου 2020. Οι «διακοπές» του από το Twitter, τότε διήρκεσαν σχεδόν τρεις εβδομάδες.

Πριν αποχωρήσει από το Twitter, ο Musk άλλαξε το προφίλ του σε “#bitcoin” και σχολίασε για το ράλι της GameStop, αποκαλώντας την αστειευόμενος «GameStonk».

Off Twitter for a while