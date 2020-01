Αναστέλλει τις πτήσεις από και προς τη Βαγδάτη και τη Νατζάφ του Ιράκ για λόγους ασφαλείας η αεροπορική εταιρεία Gulf Air του Μπαχρέιν.

TRAVEL ALERT: Flights to and from Baghdad and Najaf in the Republic of Iraq have suspended until further notice due to safety and security issues.