Σοβαρές απώλειες ύψους 6,46 δισ. δολάριων κατέγραψε η SoftBank το γ' τρίμηνο του 2019, με φόντο την «καταστροφική» δημόσια προσφορά της WeWork.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι απώλειες ήταν μεγαλύτερες από τις αναμενόμενες, δεχόμενη πλήγμα από τις μειωμένες αποτιμήσεις των μεγαλύτερων «τεχνολογικών στοιχημάτων» που είχε βάλει, όπως τη WeWork και την Uber Technologies.

Softbank just reported results. It was a "WTH" type of operating loss. At 700B, loss was way bigger than even the most bearish estimate. pic.twitter.com/YM0loUO58n