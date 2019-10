Να «μποϊκοτάρουν» το μουσικό φεστιβάλ της Amazon απειλούν περισσότεροι από 200 καλλιτέχνες.

Με μία ανοιχτή επιστολή μουσικοί και τραγουδιστές προειδοποιούν την Amazon πως δεν θα συμμετάσχουν στο μουσικό φεστιβάλ που κάνει κάθε χρόνο, αν δεν διακόψει τη συνεργασία της με τον «ICE», τον Κυβερνητικό οργανισμό επιβολής του νόμου στο μεταναστευτικό.

Σύμφωνα με το Business Insider, η ανοιχτή επιστολή δημοσιεύθηκε την Τετάρτη από τη ΜΚΟ «Fight for the Future» και αναφέρει πως οι καλλιτέχνες που υπέγραψαν δεν θα συμμετάσχουν στο φεστιβάλ που θα πραγματοποιήσει η Amazon στο Λας Βέγκας, τις αρχές του Δεκεμβρίου.

“This is a rare opportunity to collectively hold power as artists. The violence of ICE and its supporters like Amazon must stop now. Signed in solidarity with movements against government and corporate abuses worldwide.” #NoMusicForIce