Η πρώτη εταιρεία χάρτινης συσκευασίας που θα παρέχει χάρτινα καλαμάκια για τις συσκευασίες της στην Ευρώπη γίνεται η Tetra Pak, η οποία ανακοίνωσε πως πελάτες της, ξεκίνησαν ήδη να τα χρησιμοποιούν.

Κατασκευασμένο από ανακυκλώσιμο χαρτί με πιστοποίηση FSC όπως η υπόλοιπη συσκευασία, το νέο χάρτινο καλαμάκι θα είναι αρχικά διαθέσιμο για 3 μικρές συσκευασίες που χρησιμοποιούνται κυρίως για γαλακτοκομικά προϊόντα και ροφήματα για παιδιά, αυτές είναι οι: Tetra Brik Aseptic 200 Base και Tetra Brik Aseptic 200 Base Crystal.

We’ve started field testing our new paper straws for beverage products in Europe. Read more about this important step in our journey to deliver a package made entirely from plant based materials: https://t.co/y0vlKpe3gx #sustainablepackaging #paperstraw