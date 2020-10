Το χιούμορ και η διάθεση του Έλον Μασκ να κάνει... πλάκα φαίνεται πως είναι ο μόνος λόγος για τη μείωση της τιμής του αυτοκινήτου της Tesla, Model S, στις 69.420 δολάρια.

Ο CEO της Tesla ανακοίνωσε τη νέα τιμή του αυτοκινήτου, μέσα από ένα tweet και σύμφωνα με τον διεθνή Τύπο αφήνει ένα... σεξουαλικό υπονοούμενο με τον αριθμό 69 και ένα «μήνυμα» στους καπνιστές μαριχουάνας... με το 420.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο δισεκατομμυριούχος της Tesla κάνει «αστεία» με την τιμή των προϊόντων του. Το 2018 είχε αστειευτεί και πάλι στο Twitter ότι «θα χρέωνε 420 δολάρια τη μετοχή της εταιρείας», αναφερόμενος στον αριθμό 4:20 που συνήθως συνδέεται με τους καπνιστές μαριχουάνας.

The gauntlet has been thrown down!



The prophecy will be fulfilled.



Model S price changes to $69,420 tonight!