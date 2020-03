Μία νέα προσφορά λανσάρει η Hellas Direct, για να βοηθήσει τους οδηγούς να αντιμετωπίσουν τις νέες συνθήκες απαγόρευσης κυκλοφορίας, παρέχοντας 2 μήνα δωρεάν στην ασφάλεια αυτοκινήτου όλων των οδηγών.

Συγκεκριμένα, η Hellas Direct, η digital ασφαλιστική αυτοκινήτου επόμενης γενιάς συντονίζεται με το σύνθημα #MENOUMESPITI και λανσάρει μία αποκλειστική προσφορά για να βοηθήσει τους οδηγούς να αντιμετωπίσουν τις νέες συνθήκες απαγόρευσης κυκλοφορίας. Με 1 μήνα δώρο στην ασφάλεια αυτοκινήτου όλων των οδηγών.

Μέσα από αυτήν την ενέργεια, η ομάδα της Hellas Direct θέλει να υποστηρίξει τον Έλληνα καταναλωτή στην προσπάθειά του να προσαρμοστεί στα μέτρα αντιμετώπισης του νέου κορονοϊού, παρέχοντάς του μία αποκλειστική τιμή στην ασφάλεια αυτοκινήτου. Η προσφορά ισχύει για όλους τους οδηγούς, από τις 27 Μαρτίου μέχρι και τις 24 Απριλίου. Και είναι online, όπως πάντα.

Η Hellas Direct χρησιμοποιεί πλήρως digital διαδικασίες, που βασίζονται στην τελευταία τεχνολογία για να κάνει την ασφάλεια απλή και εύκολη. Ουσιαστικά, δίνει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να κάνει τα πάντα από το κινητό του: από την προσφορά του μέχρι την αποζημίωση. Ο ίδιος έχει πάντα άμεση πρόσβαση σε ό,τι χρειάζεται και μπορεί να επικοινωνεί απευθείας μαζί της ανά πάσα στιγμή - με email, μέσω chat, τηλεφωνικά στο 212 222 9999, ακόμη και μέσα από τα Social Media. Για οτιδήποτε χρειαστεί, είτε πρόκειται για μία απλή ερώτηση είτε πρόκειται για ατύχημα.

Ειδικά στη διαχείριση ζημιών, η Hellas Direct λειτουργεί με έναν ιδιαίτερα καινοτόμο τρόπο, με μία ομάδα που δουλεύει 24/7 μέσα στην εταιρία. Η ομάδα αυτή έχει όλες τις πλατφόρμες τεχνολογίας που χρειάζεται και πρόσβαση σε πάνω από 1400 συνεργεία σε όλη την Ελλάδα, έτσι ώστε να μπορεί να κάνει και την καταγραφή της ζημιάς και την αποζημίωση από απόσταση! Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να εξυπηρετεί τον οδηγό άμεσα, χωρίς καθυστερήσεις. Αντίστοιχα, αν χρειαστεί, μπορεί να στείλει βοήθεια πολύ πιο γρήγορα. Σε αριθμούς: Ο μέσος χρόνος αναμονής στον δρόμο μετά από ατύχημα για έναν πελάτη της Hellas Direct είναι 8 λεπτά. Και το 50% των ζημιών της κλείνουν μέσα σε 48 ώρες.

Καθώς βασίζεται σε digital διαδικασίες, η εταιρία μπόρεσε να προσαρμοστεί εύκολα στα νέα δεδομένα «κοινωνικής απομόνωσης» και να εξασφαλίσει την ομαλή της λειτουργία για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη της. Ειδικά για τις περιπτώσεις που στέλνει βοήθεια, είτε λόγω ατυχήματος είτε λόγω βλάβης, έχει λάβει δραστικά μέτρα ώστε να προστατεύονται και οι εργαζόμενοι και ο ίδιος ο πελάτης.

Και σε μία παράλληλη ενέργεια που θα ανακοινωθεί σύντομα, η Hellas Direct αναλαμβάνει να υποστηρίξει τους ήρωες των ημερών μας – τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους εργαζόμενους σε φαρμακεία, σουπερμάρκετ και στον τομέα της καθαριότητας - παρέχοντάς τους δωρεάν Οδική Βοήθεια για 1 μήνα. Με αυτόν τον τρόπο θέλει να υποστηρίξει τους εργαζόμενους που δίνουν κάθε μέρα μάχη για να μπορούν να έχουν όλοι οι υπόλοιποι ό,τι χρειάζονται.

«Για εμάς ήταν αυτονόητο ότι θα κάναμε κάποια ενέργεια ώστε να βοηθήσουμε τον Έλληνα οδηγό αυτήν την περίοδο. Κάνουμε το καθήκον μας ως ασφαλιστική ώστε να συμβάλλουμε στην ασφάλεια και την προστασία όλων μας. Θέλουμε να βρούμε κι άλλους τρόπους να υποστηρίξουμε ως Hellas Direct την ατομική προσπάθεια που κάνει καθένας, είτε μένοντας σπίτι είτε πηγαίνοντας στη δουλειά του, για να μπορούν όλοι οι υπόλοιποι να έχουν ό,τι χρειάζονται και να είναι ασφαλείς», δήλωσε ο Εκτελεστικός Διευθυντής και συνιδρυτής της Hellas Direct, Αλέξης Πανταζής.

«Αυτό που ζούμε είναι πρωτόγνωρο. Και χρειάζονται αντίστοιχα πρωτόγνωρες και καινοτόμες ενέργειες, είτε από εταιρίες είτε από μεμονωμένα πρόσωπα, ώστε να βοηθήσουμε όλους τους πολίτες, και ιδίως τις ευπαθείς ομάδες, να αντιμετωπίσουν αυτές τις συνθήκες. Κι εμείς στην Hellas Direct να είμαστε στο πλευρό του καταναλωτή, με όποιον τρόπο μπορούμε να βοηθήσουμε. Το ότι είμαστε digital και χρησιμοποιούμε πάντα την τελευταία τεχνολογία, μας βοηθά να είμαστε ευέλικτοι και άμεσοι στις αποφάσεις μας. Μπορούμε να κινηθούμε πολύ γρήγορα», σχολίασε ο Εκτελεστικός Διευθυντής και συνιδρυτής της Hellas Direct, Αιμίλιος Μάρκου.

Η Hellas Direct είναι μία αμιγώς digital ασφαλιστική εταιρία που βασίζεται στην τελευταία τεχνολογία και τη χρήση advanced analytics. Έχει την υποστήριξη μίας μακράς λίστας κορυφαίων επενδυτών, όπως η Portag3 Ventures, ο IFC (μέλος της Παγκόσμιας Τράπεζας), η Endeavor Catalyst, ο πρώην οικονομολόγος της Goldman Sachs Lord O'Neill και ο βετεράνος στα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια Jon Moulton. Και αντλεί έμπνευση από το άριστο λειτουργικό μοντέλο της Amazon, με στόχο να εφαρμόσει ένα αντίστοιχο μοντέλο στην ασφαλιστική αγορά. Πρόσφατα διακρίθηκε ως μία από τις 1000 ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρίες στην Ευρώπη για το 2019, από τους Financial Times. Την ίδια χρονιά βραβεύτηκε για δεύτερη φορά ως Best Workplace από το Great Places to Work.