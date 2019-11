Ακόμα μια εταιρεία αυτοκινήτου ανακοίνωσε σημαντικά οφέλη για τους υποψήφιους πελάτες της, με αφορμή τη Black Friday. Η Fiat προσφέρει όλα τα μοντέλα της μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου με επιπλέον εκπτώσεις, που καθιστούν όλα της τα μοντέλα best value for money. Πιο συγκεκριμένα, η γκάμα των 500 (500, 500Χ & 500L) και τα Tipo sedan, hatchback και station wagon, που ήδη είναι διαθέσιμα με το προνομιακό άτοκο πρόγραμμα χρηματοδότησης μέσω της FCA Bank, για το παραπάνω διάστημα θα προσφέρονται με επιπλέον χρηματικές εκπτώσεις, συμπεριλαμβανομένου του άτοκου προγράμματος.

Οι εκπτώσεις αυτές φτάνουν έως και τα 1.000 ευρώ, καθιστώντας όλα τα παραπάνω μοντέλα τις κορυφαίες προτάσεις στην κατηγορία τους από άποψη κόστους αγοράς. Στην οικογένεια των 500, το άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα και η έκπτωση αθροιστικά, συνθέτουν ένα όφελος για τον αγοραστή που φτάνει έως και τα 2.000 ευρώ.

Αντίστοιχα το δημοφιλέστερο μοντέλο πόλης, το Fiat Panda γίνεται ακόμα πιο προσιτό με επιπλέον εκπτώσεις στην τιμή αγοράς. Τα μοναδικά προνόμια ισχύουν για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων στο Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Διανομέων της Fiat μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το επίσημο site της Fiat στη διεύθυνση https://www.fiat.gr/