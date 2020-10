Το YES to Shipping Forum 2020 θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του Posidonia Web Forums Week και πρόκειται να μεταδοθεί μέσω της σελίδας του YES FORUM στο Facebook την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020, 18.00-21.00 στα Ελληνικά. Νέοι που σπουδάζουν, είναι πρόθυμοι να ακολουθήσουν καριέρα ή ήδη εργάζονται στη ναυτιλία, καταξιωμένα στελέχη από όλο το φάσμα του ναυτιλιακού πλέγματος, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, εκπρόσωποι Υπουργείων, Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και Ναυτιλιακών Οργανισμών θα είναι εκεί για να ανταλλάξουν απόψεις για το μέλλον και τις προκλήσεις της Ελληνικής Ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Από το 1ο YES to Shipping Forum το 2016 έχουν δοθεί απαντήσεις σε περισσότερες από 1.000 ερωτήσεις από τους ομιλητές και τους εκπροσώπους του ναυτιλιακού φάσματος που συμμετέχουν σε εκδηλώσεις του YES FORUM είτε διαδικτυακά, είτε δια ζώσης. Φέτος, δεν θα είναι οι μόνοι που θα απαντούν στις ανησυχίες της νέας γενιάς. Η επόμενη γενιά της Ελληνικής Ναυτιλιακής Βιομηχανίας θα δεχθεί ερωτήσεις από τους ομιλητές που θα προσκληθούν! Μείνετε συντονισμένοι και παρακολουθήστε τον διάλογο…αντίστροφα!

Εγγραφή στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://yes-forum.com/registration-2/