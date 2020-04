Προσφέρει δώρο Οδική Βοήθεια σε όλους τους εργαζόμενους που δίνουν μάχη σε πολύ δύσκολες συνθήκες, για να υποστηρίξουν τις ανάγκες όλων μας. Γιατροί, νοσηλευτές, εργαζόμενοι στην καθαριότητα και σε σουπερμάρκετ, φαρμακοποιοί, ντελιβεράδες, πυροσβέστες, όλοι όσοι συνεχίζουν να εργάζονται για να συνεχίσει η καθημερινότητα όλων μας, έχουν δώρο από την Hellas Direct Οδική Βοήθεια για 1 μήνα.

Η ασφαλιστική εταιρία επικοινώνησε άμεσα με τους φορείς που συμμετέχουν στην κοινή προσπάθεια αντιμετώπισης του κορονοϊού: τα μεγαλύτερα νοσοκομεία και σουπερμάρκετ της χώρας, τον δήμο Αθηνών, την Τροχαία, online πλατφόρμες όπως το e-food καθώς και οργανώσεις εθελοντών. Στόχος της είναι να μπορέσει καθένας από τους εργαζόμενους να ενημερωθεί για αυτήν την ενέργεια και να επωφεληθεί της προσφοράς, ώστε να έχει την κατάλληλη βοήθεια σε περίπτωση που τη χρειαστεί. Η Hellas Direct έχει πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μπορεί να συνεχίσει να εξυπηρετεί τους οδηγούς χωρίς καμία καθυστέρηση. Η ομάδα της εξακολουθεί να λειτουργεί 24/7 και είναι πάντα σε άμεση επικοινωνία και συντονισμό με πάνω από 1400 συνεργεία σε όλη την Ελλάδα.

«Με το δώρο αυτό, θέλουμε κι εμείς στην Hellas Direct να είμαστε δίπλα στα άτομα που δίνουν μάχη αυτές τις ημέρες. Θέλουμε να τους υποστηρίξουμε με μία ομάδα που δουλεύει 24/7 και δίνει η ίδια τον δικό της αγώνα, για να εξασφαλίσει ότι όσοι κυκλοφορούν στον δρόμο θα έχουν τη βοήθεια που χρειάζονται, χωρίς κανένα πρόβλημα», δήλωσε ο Εκτελεστικός Διευθυντής και συνιδρυτής της Hellas Direct, Αλέξης Πανταζής.

«Πιστεύουμε ότι τέτοιες στιγμές, όλοι μας, και σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο, πρέπει να προσφέρουμε, ώστε να ενισχύσουμε τους ανθρώπους που έχουν αναλάβει να υποστηρίξουν τις ανάγκες όλων μας. Ουσιαστικά, είναι το χρέος μας ως ασφαλιστική να συμβάλλουμε στην ασφάλεια και την προστασία όλων μας», σχολίασε ο Εκτελεστικός Διευθυντής και συνιδρυτής της Hellas Direct, Αιμίλιος Μάρκου.

Η Hellas Direct είναι μία αμιγώς digital ασφαλιστική εταιρία που βασίζεται στην τελευταία τεχνολογία και τη χρήση advanced analytics. Έχει την υποστήριξη μίας μακράς λίστας κορυφαίων επενδυτών, όπως η Portag3 Ventures, ο IFC (μέλος της Παγκόσμιας Τράπεζας), η Endeavor Catalyst, ο πρώην οικονομολόγος της Goldman Sachs Lord O'Neill και ο βετεράνος στα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια Jon Moulton. Και αντλεί έμπνευση από το άριστο λειτουργικό μοντέλο της Amazon, με στόχο να εφαρμόσει ένα αντίστοιχο μοντέλο στην ασφαλιστική αγορά. Πρόσφατα διακρίθηκε ως μία από τις 1000 ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρίες στην Ευρώπη για το 2019, από τους Financial Times. Την ίδια χρονιά βραβεύτηκε για δεύτερη φορά ως Best Workplace από το Great Places to Work.