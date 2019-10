Η Grecotel, η κορυφαία αλυσίδα ξενοδοχείων στην Ελλάδα, συμμετείχε στο «Third Sustainability Summit for South-East Europe and the Mediterranean». το 3ο Συνέδριο Βιωσιμότητας για τη νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο του Economist σε συνεργασία με το UN SDCN, που έλαβε χώρα στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Π. Παυλόπουλου στις 16 και 17 Οκτωβρίου.