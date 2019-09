Μία στροφή πριν την συμπλήρωση δέκα χρόνων ζωής του μεγαλύτερου multi-sport event στην Ελλάδα, το 9ο Spetses mini Marathon θα διεξαχθεί το τριήμερο 4-6 Οκτωβρίου 2019 στο πανέμορφο νησί του Αργοσαρωνικού υπό την αιγίδα του Δήμου Σπετσών και του Ε.Ο.Τ. Παρουσιάζοντας διαρκή ανάπτυξη από το 2011 και διεθνώς βραβευμένο με πάνω από 35 βραβεία, ο αγώνας αποτελεί πια θεσμό, έχοντας εδραιωθεί στο ετήσιο calendar της παγκόσμιας φίλαθλης κοινής γνώμης και προσελκύοντας αθλητές παγκοσμίου φήμης αλλά και χιλιάδες ερασιτέχνες που παραμένουν πιστοί στο μότο της διοργάνωσης «Νίκη Είναι η Συμμετοχή».

Στη φετινή διοργάνωση θα πραγματοποιηθούν τρία δρομικά αγωνίσματα (5χλμ. by GARMIN Series, 10χλμ. και 25 χλμ.) και τρία κολυμβητικά (1.5χλμ., 3χλμ. και 5χλμ) καλύπτοντας έτσι τις απαιτήσεις όλων των συμμετεχόντων! Παράλληλα, όπως κάθε χρόνο, θα διεξαχθούν και οι παιδικοί αγώνες τρεξίματος και κολύμβησης, καθώς και το SUP Event by BIC ® . Ξεχωριστή θέση στην επιτυχία της διοργάνωσης κατέχουν οι 360 Σπετσιώτες εθελοντές που δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό καθόλη τη διάρκεια του τριημέρου, καθώς και τα παράλληλα πολιτιστικά και κοινωνικά δρώμενα.

Στις Σπέτσες, θα βρεθούν ακόμη μία φορά παγκοσμίου φήμης αθλητές με συμμετοχές σε Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες, προασπίζοντας τις αξίες της ευγενούς άμιλλας και του ευ αγωνίζεσθαι. Το «παρών» θα δώσουν μεταξύ άλλων οι: Γιάννης Δρυμωνάκος, Στέφανος Δημητριάδης, Δημήτρης Κουλούρης, Νόρα Δράκου, Κρίστελ Βουρνά, Γρηγόρης Σουβατζόγλου, Γιώτα Βλαχάκη, Μιχάλης Καλομοίρης, Κώστας Γκελαούζος, Ελισάβετ Πεσιρίδου, Αναστασία Μαρινάκου, το δίδυμο Μπόζη-Κλωναρίδου, Μάκης Καλαράς και Εφη Γκουλή.

Η ιδρύτρια του θεσμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, Δρ. Μαρίνα - Λύδα Κουταρέλλη επισήμανε: «Είμαστε εξαιρετικά περήφανοι για την ανταπόκριση τόσο του κόσμου όσο και των υποστηρικτών και χορηγών μας. Καλή επιτυχία σε όλους τους συμμετέχοντες!»

Αντίστοιχα, ο Δήμαρχος Σπετσών, κ. Παναγιώτης Λυράκης, τόνισε: «Όπως κάθε χρονιά, έτσι και φέτος το νησί των Σπετσών ετοιμάζεται να δώσει τον καλύτερο εαυτό του για να υποδεχτεί συμμετέχοντες και επισκέπτες. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την κ. Κουταρέλλη που ανέδειξε τις Σπέτσες ως το #1 αθλητικό προορισμό της χώρας καθώς και όλους τους Σπετσιώτες εθελοντές και να ευχηθούμε να περάσετε όλοι ένα χαρούμενο τριήμερο!»

Ποιοί στηρίζουν το Spetses mini Marathon 2019;

Μέγας Χορηγός του Spetses mini Marathon θα είναι η BWIN. Η BWIN αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα brand παγκοσμίως στην αγορά των τυχερών παιχνιδιών και του αθλητικού στοιχηματισμού. Με τη μοναδική τεχνολογική του πλατφόρμα, παρέχει υπηρεσίες τυχερών παιγνίων. Στο Spetses Mini Marathon θα συμμετέχουν ενεργά και οι αθλητές της Bwin – μέλη του προγράμματος της «Στηρίζουμε τη Νέα Γενιά Ελλήνων Ολυμπιονικών» που υποστηρίζει 12 αθλητές, που διεκδικούν την πρόκριση για τους επερχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Χορηγοί του Spetses mini Marathon 2019 είναι το ARLA PROTEIN, μία πρωτοποριακή σειρά, με ροφήματα γάλακτος σε 4 γεύσεις, επιδόρπια γάλακτος, Cottage Cheese και κίτρινο τυρί σε φέτες, όλα με Φυσική Πρωτεΐνη και Χαμηλά Λιπαρά, που αποτελούν έναν εύκολο τρόπο να ενισχύσετε τον οργανισμό σας, μετά την άσκηση. Για ακόμα μία φορά το Arla PRΟΤΕΙΝ θα φροντίσει για την προθέρμανση αλλά και την αποκατάσταση όλων των συμμετεχόντων στους αγώνες, με την έμπειρη ομάδα προπονητών του Training Room, της οποίας, θα ηγείται ο πρωταθλητής κολύμβησης, γυμναστής και πρεσβευτής του Arla Protein Δημήτρης Κουλούρης.

H DHL, ο ηγέτης των διεθνών ταχυμεταφορών που με την αξιοπιστία και την ταχύτητά της θα φροντίσει να βρίσκεται στο νησί έγκαιρα όλο το απαραίτητο υλικό του αγώνα. Η HERBALIFE NUTRITION, επίσημος υποστηρικτής διατροφής της Ελληνικής Ολυμπιακής Ομάδας και κορυφαία εταιρεία στον χώρο της διατροφής, με τις πρωτοποριακές και ολοκληρωμένες σειρές προϊόντων της, θα ενισχύσει τις προσπάθειες των αθλητών με τα προιόντα της, αλλά και θα αγωνιστεί με την ομάδα των αθλητών της.

Η BIC ® η κορυφαία εταιρία που δραστηριοποιείται στον χώρο των γραφικών, αναπτήρων, ξυριστικών και καλσόν και αποτελεί μέρος της καθημερινής ζωής εκατομμυρίων καταναλωτών παγκοσμίως, θα είναι και φέτος μέρος του Spetses mini Marathon. Όσοι επιθυμούν, θα έχουν την ευκαιρία να διασκεδάσουν κάνοντας SUP στην παραλία Ποσειδωνίου και συμμετέχοντας στις σκυταλοδρομίες του SUP Event by BIC ®.

Επίσης, η Εκστρατεία Ενημέρωσης για την Αγκυλοποιητική Σπονδυλαρθρίτιδα «Βήμα Μπροστά», από τη Novartis Hellas, με την αιγίδα της Επιστημονικής Εταιρείας για τη Μυοσκελετική Υγεία (ΕΠΕΜΥ), η οποία με έντυπο υλικό και μια εγκατάσταση εικονικής πραγματικότητας (Virtual Reality), θα ενημερώσει το κοινό για τη νόσο. Το κοινό θα μπορέσει να απολαύσει το VR Game που θα στηθεί στην διοργάνωση και να βγάλει φωτογραφίες μέσω εφαρμογής AR-επαυξημένης πραγματικότητας.

Financial Sponsors θα είναι η Alpha Bank και η Visa. Η Alpha Bank, σταθερό σημείο αναφοράς στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα για 140 χρόνια, εισέρχεται δυναμικά στην εποχή της ψηφιακής καινοτομίας και συνεχίζει να διακρίνεται για την εταιρική της υπευθυνότητα. Η Τράπεζα στηρίζει με συνέπεια τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, την κοινωνία και το περιβάλλον και πρωτοβουλίες που ενισχύουν την τοπική οικονομία, την επιχειρηματικότητα και τον τουρισμό. Η Visa Inc. (NYSE:V) αποτελεί παγκόσμιο ηγέτη στις ψηφιακές πληρωμές, με στόχο να συνδέσει τον κόσμο μέσω του πιο καινοτόμου, αξιόπιστου και ασφαλούς δικτύου πληρωμών.

Η Melissa, θα είναι και πάλι χορηγός με τα Νέα Melissa High Protein ζυμαρικά, μια ακόμα καινοτομία της Melissa με φυσική πρωτεΐνη βρώμης που είναι ιδανικά για μια ισορροπημένη διατροφή & έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Η Melissa θα διοργανώσει το καθιερωμένο Melissa Pasta Party, προσφέροντας έτσι σε όλους τους παρευρισκόμενους την ενέργεια που χρειάζονται πριν και μετά τους αγώνες!

Beauty Partner του 9ου Spetses mini Marathon θα είναι η Biotherm, που θα φροντίσει για την ενυδάτωση και την αντηλιακή προστασία των αθλητών και των θεατών με μια σειρά από καινοτόμα -στην τεχνολογία, αλλά και στην υφή- φυσικά προϊόντα. H σύνθεσή τους περιέχει την ευεργετική δύναμη του μοναδικού συστατικού Life Plankton™ που αναβλύζει στα Γαλλικά Πυρηναία Όρη.

Η κορυφαία εταιρεία τεχνολογικών προϊόντων για το τρέξιμο, την ποδηλασία, την κολύμβηση και όχι μόνο, GARMIN, θα είναι ο Timing Sponsor όλων των αγώνων, αλλά και επίσημος χορηγός του αγώνα των 5 χλμ και θα τον εντάξει στο διεθνές καλεντάρι των δρομικών αγώνων Garmin Run Series.

Χορηγός αθλητικού υλικού είναι κορυφαία εταιρία αθλητικού εξοπλισμού Under Armour. Η Αμερικάνικη εταιρία, πιστεύοντας στις αρχές που πρεσβεύει ο αθλητισμός όπως το πάθος, η θέληση και το «ευ αγωνίζεσθαι», δεν θα μπορούσε να λείπει από το Spetses mini Marathon.

Η ΚOSMOCAR VOLKSWAGEN, η οποία επιδεικνύει εδώ και χρόνια ενεργό συμμετοχή σε αθλητικά δρώμενα που σχετίζονται με το μαζικό αθλητισμό και ιδίως τους αγώνες δρόμου, δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από ένα τόσο ξεχωριστό αθλητικό event. Στηρίζοντας την αγωνιστικότητα, το αθλητικό πνεύμα και το πάθος που οδηγεί στη νίκη, η Kosmocar Volkswagen συμμετέχει ως Official Mobility Sponsor (Επίσημος Χορηγός Μετακίνησης), με ένα στόλο 8 αυτοκινήτων. Τα αυτοκίνητα της Volkswagen θα έχουν σημαντικό ρόλο στους αγώνες που θα διεξαχθούν το 3ήμερο, ενώ τα κορυφαία SUV μοντέλα της μάρκας θα εκτίθενται στην κεντρική πλατεία του νησιού μαγνητίζοντας τα βλέμματα.

H LG Electronics Hellas, η οποία και φέτος, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ‘LG Αθλητές του Αύριο’ αναλαμβάνει το κόστος όλων των συμμετοχών στην ηλικιακή κατηγορία 12-17 ετών, τόσο στον Αγώνα Δρόμου των 5 χλμ. όσο και στον Κολυμβητικό Αγώνα των 1.5 χλμ, καθιστώντας δωρεάν όλες τις εγγραφές στις δύο αυτές κατηγορίες!

Η Voltaren Emulgel, το προϊόν που δίνει λύσεις στα προβλήματα των μυοσκελετικών πόνων, ανακουφίζοντας από τα συμπτώματα της φλεγμονής, στηρίζει δυναμικά, φέτος για πρώτη φορά τη διοργάνωση και τους αθλητές του Spetses mini Marathon, συμμετέχοντας ως supporter*. Η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ γιορτάζει φέτος τα 50 της χρόνια και θα συμμετέχει στη διοργάνωση προσφέροντας αγαπημένα προϊόντα της ελληνικής οικογένειας που ξεχωρίζουν για τη φρεσκάδα, τη νοστιμιά και τη θρεπτικότητά τους.

Υποστηρικτές του αγώνα θα είναι : το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ, που θα φροντίσει την ΑΥΡΑ όλων των αγωνιζομένων προσφέροντας σωστή ενυδάτωση στους αθλητές, ο Μακεδονικός Χαλβάς, που θα χαρίσει δύναμη και ενέργεια σε αθλητές και όχι μόνο, η πρωτοπόρος στην κατηγορία της και Νο1 εταιρεία ειδών αθλητικής διατροφής στον κόσμο GU Energy με τα πολύτιμα ενεργειακά gels, το αθλητικό ισοτονικό ποτό των μεγαλύτερων αθλητικών διοργανώσεων παγκοσμίως, POWERADE, η Coca-Cola, οι κινηματογράφοι ODEON που θα προβάλουν το διαφημιστικό σποτ του Spetsathlon πριν τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες, η DOLE, η μοναδική εταιρεία στην ελληνική αγορά που μπορεί να κάνει ολοκληρωμένη πρόταση φρέσκων φρούτων , θα φροντίσει τους αθλητές μας με τη διανομή μπανάνας και φρέσκου ανανά.

Η Hellenic Seaways θα είναι ο Transportation Partner της διοργάνωσης προσφέροντας έκπτωση 10% σε όλους τους συμμετέχοντες που θα ταξιδέψουν ακτοπλοϊκώς στο νησί. O Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, με την υπερσύγχρονη κινητή μονάδα του και την αποστολή εξειδικευμένης ομάδας ιατρών και νοσηλευτών, θα αναλάβει την ιατρική κάλυψη του αγώνα και όχι μόνο, ενώ η παρουσία της κινητής μονάδας στις Σπέτσες θα συνδυαστεί και με δράσεις εταιρικής ευθύνης προς την τοπική κοινωνία. Παράλληλα, ναυαγοσωστικές υπηρεσίες θα παρέχει η LifeguardHellas.

Media Partner της διοργάνωσης θα είναι η INNEWS.

Χορηγοί Επικοινωνίας του Spetses mini Marathon θα είναι το Hello, το Gazzetta.gr, η Liquid Media, και το Shape.

* (Περιέχει δικλοφαινάκη. Δεν ενδείκνυται σε άτομα με υπερευαισθησία σε μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα, σε παιδιά και σε εφήβους κάτω των 14 ετών ή σε εγκύους κατά το τελευταίο τρίμηνο της κυήσεως. Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται μόνο σε υγιείς και άθικτες επιφάνειες δέρματος)

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ ‘Η ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ ΣΑΣ