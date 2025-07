Φωτιά τώρα στη Θεσσαλονίκη - Μήνυμα από το 112

Συναγερμός σήμανε στη Θεσσαλονίκη καθώς φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (17/07) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κάτω Σχολάρι.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, και συγκεκριμένα 45 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, δύο ελικόπτερα (Ε/Π) και δύο αεροσκάφη (Α/Φ).



Στην προσπάθεια κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Η φωτιά καίει αγροτοδασική έκταση, ενώ σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Η κατάσταση παρακολουθείται στενά από τις Αρχές.

Για τη φωτιά στο Κάτω Σχολάρι Θεσσαλονίκης εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους ώστε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣



📍#Kato_Scholari #Thermi #Thessaloniki



🆘 Agroforestry fire in the area of #Kato_Scholari, municipality of #Thermi, regional unit of #Thessaloniki



‼️ Stay alert and follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/S63M24Fq0V@pyrosvestiki…

— 112 Greece (@112Greece) July 17, 2025