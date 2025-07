ΤτΕ: Πρόσθετες πληροφορίες για τους φραγμούς στην ασφαλιστική JSC Dallbog

Κατά της εταιρείας έχει επιβληθεί προσωρινή απαγόρευση έκδοσης/ανανέωσης συμβολαίων στην Ελλάδα με ισχύ από 1/7 και για διάστημα 3 μηνών.

Σε συνέχεια του από 13.06.2025 Δελτίου Τύπου της Τράπεζας της Ελλάδος, διά του οποίου ανακοινώθηκε, με απόφαση της Επιτροπής Χρηματοοικονομικής Εποπτείας της Βουλγαρίας (Financial Supervision Commission – FSC), η επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης έκδοσης/ανανέωσης συμβολαίων στην Ελλάδα, από την ασφαλιστική εταιρία «Insurance JSC Dalbogg: Life and Health» (LEI 529900ID0B7FXUHGP023), που εδρεύει στη Σόφια Βουλγαρίας και δραστηριοποιείται στην ημεδαπή με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, για όλους τους ασφαλιστικούς κλάδους, με ισχύ από 01.07.2025 και για διάστημα τριών (3) μηνών, η FSC δημοσίευσε στον ιστότοπό της «Q and A’s» (συνήθεις Ερωτήσεις και Απαντήσεις) προς διευκόλυνση του κοινού.

Δείτε εδώ την σχετική ανακοίνωση της Bulgarian Financial Supervision Commission.