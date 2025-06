Τρεις φίλοι ξεκίνησαν να πουλάνε κοτόπουλο σε ένα πάρκινγκ - Ούτε στα πιο τρελά τους όνειρα αυτό που ακολούθησε!

Η Dave's Hot Chicken ξεκίνησε το 2017 από τον 24χρονο Αρμάν Ογκανεσιάν, που έβγαζε 50 δολάρια τη βραδιά ως stand-up κωμικός και δεν είχε την παραμικρή εμπειρία από εστιατόρια ή επιχειρήσεις.

Η ιστορία της Dave’s Hot Chicken είναι ένα «επιχειρηματικό όνειρο», από εκείνα που ξεκινούν δειλά δειλά, γιγαντώνονται και καταλήγουν σε deal με πολλά μηδενικά.

Η Dave's Hot Chicken ξεκίνησε το 2017 σε ένα πάρκινγκ στο ανατολικό Χόλιγουντ από τον 24χρονο Αρμάν Ογκανεσιάν, που έβγαζε 50 δολάρια τη βραδιά ως stand-up κωμικός και δεν είχε την παραμικρή εμπειρία από εστιατόρια ή επιχειρήσεις. Τότε πρότεινε στους παιδικούς του φίλους Ντέιβ Κοπουσιάν και Τόμι Ρουμπενιάν την ιδέα να πουλήσουν ζεστό κοτόπουλο. Αφού συγκέντρωσαν 900 δολάρια, λάνσαραν το Dave’s Hot Chicken το 2017 ως ένα pop-up κατάστημα σε ένα πάρκινγκ στο Λος Άντζελες.

Την εβδομάδα που πέρασε, η εταιρεία, η οποία είναι πλέον μια επιχείρηση franchise με περισσότερα από 300 καταστήματα, εξαγοράστηκε έναντι του ποσού του 1 δισ. δολαρίων από την Roark Capital, μια εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων που κατέχει τεράστια brands όπως τα Dunkin' και Baskin-Robbins.

«Είναι τρελό αυτό που κάναμε», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του εταιρείας Μπιλ Φελπς στο CNBC. «Το όραμα αυτών των ανθρώπων ήταν απλά υπέροχο. Ο Αρμάν Ογκανεσιάν ήταν ο ιδρυτής. Παράτησε το λύκειο, αλλά ήταν μια ιδιοφυΐα στο μάρκετινγκ, που δημιούργησε όλα αυτά στο κεφάλι του».

Κι όμως η ιδέα αυτή παραλίγο να μην υλοποιηθεί. Ο Κοπουσιάν - ένας σεφ που είχε εργαστεί σε εστιατόρια με αστέρια Michelin - αρχικά είπε στον Ογκανεσιάν: «Κοτόπουλο; Πρώτα απ 'όλα, δεν μου αρέσει καν το κοτόπουλο"», είπε ο Ογκανεσιάν στην εκπομπή "How I Built This Podcast with Guy Raz" το 2024.

Χρειάστηκε λίγη πειθώ, αλλά με τον Κοπουσιάν τελικά να συμμετέχει, απευθύνθηκαν στους άλλους φίλους τους αναζητώντας επενδυτές. Όλοι τους απέρριψαν, εκτός από τον Τόμι Ρουμπενιάν. Ο Ογκανεσιάν είπε ότι το τρίο συγκέντρωσε τις οικονομίες του και άρχισε να εργάζεται για την ανάπτυξη μιας συνταγής για ζεστό κοτόπουλο τύπου Νάσβιλ, αντλώντας έμπνευση από το δημοφιλές εστιατόριο Howlin' Ray's στο Λος Άντζελες, το οποίο έχει δύο καταστήματα.

«Πολλή πίστη με πολλές αμφιβολίες»

Οι φίλοι πέρασαν μήνες τρώγοντας σε διάφορα μαγαζιά με τηγανητό κοτόπουλο, παρακολουθώντας ντοκιμαντέρ για το κοτόπουλο και κάνοντας πειράματα στην κουζίνα του Κοπουσιάν.

Μερικές από τις πιο «τρελές» ιδέες τους, όπως να βάζουν ζελεδάκια στη συνταγή, απορρίφθηκαν. Άλλες ήρθαν απροσδόκητα, όπως η χρήση χυμού τουρσί, την οποία ανακάλυψαν τυχαία αφού πέταξαν το κοτόπουλο που περίσσεψε σε ένα σχεδόν άδειο βάζο τουρσί.

«Ήταν μία περίοδο με πολύ πίστη και πολύ αμφιβολία», είπε ο Ογκανεσιάν.

Όταν τελικά ήταν έτοιμοι να αρχίσουν να πουλάνε τα τηγανητά φιλέτα κοτόπουλου τους, δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν ένα φορτηγό. Βρήκαν την λύση σε ένα... πάρκινγκ στη γειτονιά East Hollywood του Λος Άντζελες όπου έστησαν μια φριτέζα των 150 δολαρίων, μια λάμπα θέρμανσης για τις πατάτες και τραπέζια που δανείστηκαν από τους γονείς τους.

Κέρδισαν 40 δολάρια την πρώτη νύχτα από τέσσερα γεύματα που πούλησαν στην κοπέλα του Ογκανεσιάν και σε τρεις φίλους της. Ωστόσο πέντε ημέρες μετά το άνοιγμα, τράβηξαν την προσοχή της πρώην κριτικού φαγητού του Eater Los Angeles, Farley Elliott, μέσω της από στόμα σε στόμα διαφήμισης.

Από εκείνη την στιγμή, η επιχείρηση άνθισε και ο Ογκανεσιάν είπε ότι άρχισαν να ξεπουλάνε και να βγάζουν «μερικές χιλιάδες» δολάρια κάθε βράδυ μέσα σε λίγους μήνες. Στο τέλος του δεύτερου μήνα, πλήρωσαν τον εαυτό τους για πρώτη φορά, παίρνοντας ο καθένας περίπου 10.000 δολάρια σε μετρητά. «Ήταν τα περισσότερα χρήματα που είχα δει ποτέ στη ζωή μου» δήλωσε ο Ογκανεσιάν.

Ένα χρόνο αργότερα, έφεραν τον αδελφό του Ρουμπενιάν, Γκάρι, ο οποίος τους βοήθησε να ανοίξουν το πρώτο τους κατάστημα.

Παγκόσμιο franchise

Το 2019, μια ομάδα επενδυτών, στην οποία συμμετείχαν ο νυν διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Μπιλ Φελπς, ο ηθοποιός Σάμουελ Λ. Τζάκσον, ο παρουσιαστής του Good Morning America και πρώην παίκτης του NFL, Μάικλ Στράχαν, ο παραγωγός ταινιών Τζον Ντέιβις και ο ιδιοκτήτης των Red Sox, Τομ Βέρνερ, αγόρασαν μερίδιο στην εταιρεία με σχέδια να κάνουν franchise το brand, ανακοίνωσε η εταιρεία το 2019.

Ο Φελπς, ο οποίος διατελεί καθήκοντα CEO, έχει επεκτείνει την παρουσία της αλυσίδας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, προσθέτοντας τοποθεσίες στον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Μέση Ανατολή.

Στην Αμερική, η Dave’s Hot Chicken είχε πωλήσεις άνω των 600 εκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι, αυξημένες κατά 57% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας έρευνας αγοράς Technomic. Φέτος, η εταιρεία αναμένει να έχει πωλήσεις 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων και επί του παρόντος είναι «εξαιρετικά» κερδοφόρα τόσο σε επίπεδο franchise όσο και στις εταιρικές της δραστηριότητες, δήλωσε στο CNBC ο πρόεδρος και COO της Dave's.

Ενώ οι οικονομικοί όροι της συμφωνίας δεν έχουν αποκαλυφθεί, οι Ογκανεσιάν, Κοπουσιάν, οι αδελφοί Ρουμπεγιάν και ο Φελπς θα διατηρήσουν μειοψηφικά μερίδια στην εταιρεία και θα συνεχίσουν στους τρέχοντες ρόλους τους, σύμφωνα με το CNBC.

«Ο χρόνος ήταν απολύτως σωστός», δήλωσε ο Φελπς στο CNBC. «Βρισκόμασταν σε ένα σημείο καμπής όπου μπορούσαμε να λάβουμε μια απίστευτη αποτίμηση, και παρόλα αυτά υπήρχε ακόμη σημαντική ανοδική πορεία για την Roark, οπότε αυτό είναι το ιδανικό μέρος για να βρίσκεται κανείς» τόνισε.