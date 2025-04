Prodea Investments: Η επενδυτική στρατηγική και το deal με την AKTOR

Logistics και ξενοδοχεία ανάμεσα στους βασικούς τομείς στους οποίους εστιάζει η ΑΕΕΑΠ. Τι αναφέρεται στην οικονομική έκθεση 2024. Η συμφωνία με την AKTOR για το μεγάλο πακέτο ακινήτων σχεδόν 600 εκατ. ευρώ. Άνοδος στα μεγέθη.

H PRODEA Investments συνεχίζει την επενδυτική δραστηριότητά της σύμφωνα με την τρέχουσα στρατηγική της που, με στόχο τη μεγιστοποίηση της αξίας του χαρτοφυλακίου της και τη δημιουργία υπεραξίας για τους μετόχους της, προβλέπει αφενός την αναμόρφωση της σύνθεσης του επενδυτικού χαρτοφυλακίου με έμφαση σε εμπορικές αποθήκες και στον ξενοδοχειακό κλάδο και αφετέρου την πώληση ώριμων ή μη στρατηγικών ακινήτων ή χαρτοφυλακίων ακινήτων σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται ο όμιλος.

Ειδικότερα, από πλευράς σύνθεσης του χαρτοφυλακίου, η Prodea εστιάζει στην αύξηση των επενδύσεων στον κλάδο των εμπορικών αποθηκών (logistics), ένα στρατηγικό κλάδο ανάπτυξης της χώρας μας λαμβανομένης υπόψιν της κομβικής γεωγραφικής θέσης της. Στρατηγική της Εταιρείας είναι η απόκτηση εμπορικών αποθηκών σύγχρονων προδιαγραφών, οι οποίες, όπως και στην περίπτωση των γραφείων, ανωτέρω, δεν είναι άμεσα διαθέσιμες και απαιτείται χρόνος για την ωρίμανσή τους, ο οποίος κυμαίνεται μεταξύ εννέα και δώδεκα μηνών.

Όπως αναφέρεται στην ετήσια οικονομική έκθεση της ΑΕΕΑΠ, αναφορικά με τις επενδύσεις στον ξενοδοχειακό κλάδο, η Prodea δραστηριοποιείται στον χώρο του πολυτελών resorts σε Ελλάδα και Κύπρο μέσω της συμμετοχής της στην «MHV - Mediterranean Hospitality Venture Plc» και με απευθείας επιλεκτικές επενδύσεις στις υπόλοιπες κατηγορίες ξενοδοχειακών μονάδων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Δεδομένου ότι ο ξενοδοχειακός κλάδος στη γεωγραφική περιοχή που δραστηριοποιείται ο Όμιλος θεωρείται ιδιαίτερα ελκυστική επένδυση, η εισηγμένη ενίσχυσε την παρουσία της στον εν λόγω κλάδο αποκτώντας, στις αρχές 2024, πλειοψηφικό ποσοστό και έλεγχο της MHV που αποτελεί πλέον το κύριο επενδυτικό της όχημα για επενδύσεις σε ξενοδοχειακά ακίνητα και ανάπτυξη οικιστικών και εμπορικών έργων αλληλο-συμπληρωματικών με τα ξενοδοχειακά ακίνητα. Η εταιρεία φιλοδοξεί να καταστήσει την MHV την κορυφαία εταιρεία φιλοξενίας υψηλών προδιαγραφών στη Νότια Ευρώπη και να προσφέρει για πρώτη φορά την ευκαιρία στους επενδυτές, μέσω της Εταιρείας που είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτόν τον συναρπαστικό και ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο.

Η Διοίκηση της ΑΕΕΑΠ επιδιώκει τη μεγιστοποίηση της απόδοσης των επενδύσεων μέσα από ενεργή διαχείριση του χαρτοφυλακίου και δημιουργία υπεραξίας. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η προαναφερθείσα προσπάθεια βελτιστοποίησης της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου (συμπεριλαμβανομένων πωλήσεων ώριμων ή μη στρατηγικών ακινήτων ή χαρτοφυλακίων ακινήτων σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται ο Όμιλος), η απόκτηση και / ή ανάπτυξη σύγχρονων κτηρίων/ξενοδοχείων, η αλλαγή χρήσης και / ή ανακαίνιση ώριμων ακινήτων, η εκμίσθωση κενών χώρων κ.λπ. Αυτές οι ενέργειες απαιτούν ένα διάστημα ωρίμανσης, με τα συνεπαγόμενα έξοδα (σχετιζόμενα με ακίνητα και χρηματοοικονομικά), προκειμένου να αποδώσουν νέα έσοδα στον Όμιλο.

Ήδη τα πρώτα έργα ανάπτυξης έχουν ολοκληρωθεί και σταδιακά υλοποιούνται ή δρομολογούνται νέα έργα (ενδεικτικά το συγκρότημα πεντάστερου ξενοδοχείου με πύργους γραφείων και κατοικιών The Landmark Nicosia, εμπορικές αποθήκες σύγχρονων προδιαγραφών στον Ασπρόπυργο όπου ο Όμιλος αναμένεται να αναπτύξει έναν από τα μεγαλύτερα hubs logistics στην Ελλάδα, πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα στις Κυκλάδες κλπ.) με αποτέλεσμα την αύξηση του κύκλου εργασιών και τη βελτίωση της κερδοφορίας στις επόμενες χρήσεις.

Η συμφωνία με AKTOR

Υπενθυμίζεται ότι στις 29 Οκτωβρίου 2024 η εταιρεία σύναψε με την εταιρεία «Aktor Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων» δεσμευτική Συμφωνία-Πλαίσιο (Framework Agreement), σύμφωνα με την οποία η Aktor πρόκειται να αγοράσει από την Εταιρεία χαρτοφυλάκιο ακινήτων εκτιμώμενης αξία της τάξεως των 600 εκατ. Η Συμφωνία – Πλαίσιο προβλέπει την διαδικασία για την πραγματοποίηση της συναλλαγής, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί, εφόσον πληρωθούν οι προβλεπόμενες συμβατικές αιρέσεις και οι λοιπές συνήθεις αιρέσεις για παρόμοιες συναλλαγές και ληφθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις, με την υπογραφή των οριστικών νομικών κειμένων, εντός του πρώτου εξαμήνου 2025. Τα μέρη μπορούν να παρατείνουν με κοινή τους συμφωνία την προθεσμία ολοκλήρωσης της συναλλαγής. Βάσει της Συμφωνίας – Πλαίσιο χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Εταιρείας στην Ελλάδα, οι θυγατρικές Μιλόρα Α.Ε. και Ourania Επενδυτική Ακινήτων Α.Ε. στην Ελλάδα, η θυγατρική I&B Real Estate EAD στη Βουλγαρία, ακίνητα της έμμεσης θυγατρικής Picasso Fund στην Ιταλία και οι 100% θυγατρικές της εταιρείας CYREIT AIF Variable Investment Company Plc, Letimo Properties Ltd. και Wiceco Properties Ltd. στην Κύπρο ταξινομήθηκαν ως διακρατούμενα προς πώληση στοιχεία ενεργητικού στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης την 31 Δεκεμβρίου 2024. Την 31η Δεκεμβρίου 2024 η εύλογη αξία των ακινήτων που περιλαμβάνονται στη συναλλαγή ανερχόταν σε 594,9 εκατ. ευρώ.

Τα μεγέθη 2024

Την περασμένη Παρασκευή η Prodea Investments ανακοίνωσε ότι ο κύκλος εργασιών του ομίλου στη χρήση 2024 ανήλθε σε 227,6 εκατ. έναντι 168,9 εκατ. της χρήσης 2023. Η αύξηση (34,8%) οφείλεται κυρίως στην απόκτηση στις 24 Ιανουαρίου 2024, του πλειοψηφικού ποσοστού και ελέγχου της εταιρείας MHV Mediterranean Hospitality Venture Plc («MHV») η οποία αποτελεί πλέον το κύριο επενδυτικό όχημα για επενδύσεις σε ξενοδοχειακά ακίνητα. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, αναπροσαρμογής αξίας των ακινήτων και λοιπών μη επαναλαμβανόμενων κονδυλίων (Adjusted EBITDA) ανήλθαν σε 162 εκατ. το 2024 έναντι 222,5 εκατ. το 2023. Τα κέρδη χρήσης ανήλθαν σε 106,9 εκατ., έναντι κερδών 73,8 εκατ. το 2023. Οι βασικές παράμετροι που επηρέασαν τα αποτελέσματα της χρήσης είναι η ενσωμάτωση της MHV, το καθαρό κέρδος από την αναπροσαρμογή των ακινήτων σε εύλογη αξία και η μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων.

H εύλογη αξία των ακινήτων υπό διαχείριση ανήλθε σε 3,15 δισ. έναντι 2,17 δισ. την 31η Δεκεμβρίου 2023. Η Εσωτερική Αξία (NAV) του ομίλου την 31η Δεκεμβρίου 2024 ανήλθε σε €1,48 δισ. ή 5,81 ευρώ ανά μετοχή έναντι 1,5 δισ. ευρώ και 5,89 ευρώ ανά μετοχή αντίστοιχα την 31η Δεκεμβρίου 2023. Εντός της χρήσης 2024 ο όμιλος ολοκλήρωσε επενδύσεις (κυρίως εμπορικών ακινήτων, ξενοδοχειακών μονάδων και οικιστικών έργων υπό ανάπτυξη) συνολικής αξίας 325 εκατ. ενώ σε 232,2 εκατ. ανήλθε η συνολική αξία από την πώληση ακινήτων και συμμετοχών σε θυγατρικές και κοινοπραξίες.

Εντός της χρήσης 2024, ο Όμιλος ολοκλήρωσε την πώληση συνολικά 55 ακινήτων επένδυσης στην Ελλάδα και στην Ιταλία, συμπεριλαμβανομένων και των ακινήτων που είχαν ταξινομηθεί ως διακρατούμενα προς πώληση στοιχεία ενεργητικού σε προηγούμενες περιόδους και κατά τη διάρκεια της χρήσης 2024, καθώς και την πώληση εξοπλισμού του ακινήτου της εταιρείας Lasmane Properties Ltd. και χώρου στάθμευσης της εταιρείας Ourania A.E. Επίσης ολοκληρώθηκε η πώληση των μετοχών των θυγατρικών εταιρειών του CYREIT, Allodica Properties Ltd., Vanemar Properties Ltd., Azemo Properties Ltd., Rouena Properties Ltd. και Primaco Properties Ltd.