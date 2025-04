Η Volton ανάμεσα στις Κορυφαίες Εταιρείες για τις Γυναίκες στην Ελλάδα το 2025

Τη διάκρισή της στη λίστα Best WorkplacesTM for Women Hellas 2025 του Great Place to Work® Hellas ανακοινώνει η Volton, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που προάγει την ισότητα και την ενδυνάμωση των γυναικών, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η εταιρεία στη σχετική ανακοίνωση.

Η αναγνώριση αυτή προκύπτει από την ανώνυμη και εμπιστευτική αξιολόγηση των εργαζομένων μέσω της ετήσιας έρευνας Trust Index©, καθώς και από την επίσημη Πιστοποίηση της εταιρείας από τον οργανισμό Great Place to Work® Hellas*.

Στη Volton, η ισότητα δεν είναι απλώς μια αξία, είναι αναπόσπαστο κομμάτι της κουλτούρας μας. Επενδύουμε έμπρακτα στη γυναικεία ενδυνάμωση, διαμορφώνοντας ένα εργασιακό περιβάλλον που προσφέρει ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης, ευέλικτες πολιτικές στήριξης της μητρότητας και στοχευμένες παροχές που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των γυναικών.

Με πρωτοβουλίες όπως το Early Friday, στηρίζουμε τις εργαζόμενες γυναίκες, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εξισορροπούν καλύτερα τις επαγγελματικές και οικογενειακές τους υποχρεώσεις. Παράλληλα, ενισχύουμε την πρόληψη στην υγεία, εξασφαλίζοντας προνομιακή πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις με ειδική άδεια.

Επιπλέον, η κοινωνική μας δράση επεκτείνεται στην υποστήριξη γυναικών που έχουν ανάγκη, μέσα από πρωτοβουλίες όπως η στήριξη του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας & των Παιδιών τους του Δήμου Θεσσαλονίκης. Συμμετέχουμε ενεργά σε δράσεις ευαισθητοποίησης και ενδυνάμωσης, όπως το Race for the Cure και το Pink@Work, συμβάλλοντας καθοριστικά στη δημιουργία ενός υποστηρικτικού δικτύου για τις γυναίκες.

Στη Volton, δεν αρκούμαστε στο να είμαστε ένας καλός εργοδότης. Στόχος μας είναι να αποτελούμε πρότυπο εταιρείας που προωθεί την αλλαγή, στηρίζει ουσιαστικά τις γυναίκες και διαμορφώνει ένα εργασιακό περιβάλλον που αξίζει τον τίτλο Best Workplace for Women.