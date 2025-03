AKTOR: Εξαγόρασε το 55% πέντε εταιρειών του ομίλου Oceanic για 7,7 εκατ. ευρώ

Οι εταιρείες του Ομίλου Oceanic δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και διαχείρισης εγκαταστάσεων και απασχολούν συνολικά περίπου 1.100 εργαζόμενους.

Συγκεκριμένα, η θυγατρική του Ομίλου AKTOR, AKTOR ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ολοκλήρωσε την εξαγορά του 55% των εταιρειών του Ομίλου Oceanic Group of Companies, 1) OCEANIC Security, 2) OCEANIC Sοlution, 3) OCEANIC Safety, 4) OCEANIC Protection και 5) BLUE SPOON, έναντι συνολικού τιμήματος €7,7 εκατ., διατηρώντας δικαίωμα προαίρεσης (option) για την απόκτηση και του υπόλοιπου 45% των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, σε βάθος τριετίας, έναντι ποσού €6,3 εκατ.

Με αφορμή την ολοκλήρωση της εξαγοράς, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου δήλωσε: «Υλοποιούμε με αποφασιστικότητα τον στρατηγικό σχεδιασμό που έχουμε ανακοινώσει, έχοντας ως στόχο τον μετασχηματισμό του Ομίλου AKTOR σε έναν πολυσχιδή επιχειρηματικό οργανισμό και την παραγωγή αξίας για τους μετόχους μας. Μέσα από εξαγορές και επενδύσεις ύψους €2 δισ., ενισχύουμε όλους τους πυλώνες των δραστηριοτήτων μας με σκοπό την ενίσχυση της κερδοφορίας, την αξιοποίηση των ενδοομιλικών συνεργειών και έναν ισχυρότερο Όμιλο, που θα αξιοποιεί όλες τις ευκαιρίες της αγοράς. Η εξαγορά των εταιρειών του Ομίλου Oceanic Group of Companies θα ενδυναμώσει το αποτύπωμά μας στον πολλά υποσχόμενο χώρο των υπηρεσιών ασφαλείας και της διαχείρισης εγκαταστάσεων, όπου ήδη διαθέτουμε σημαντική παρουσία μέσω της θυγατρικής μας και θα μας βοηθήσει να διεκδικήσουμε με αξιώσεις μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς».

Οι πέντε εταιρείες του Ομίλου Oceanic δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και διαχείρισης εγκαταστάσεων και απασχολούν συνολικά περίπου 1.100 εργαζομένους. Το 2024 πραγματοποίησαν αθροιστικά κύκλο εργασιών ύψους €24 εκατ. και EBITDA €3,5 εκατ,, ενώ στόχος για το 2025 είναι να υπερβεί τα €3,8 εκατ.

Η εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου των 5 εταιρειών του Ομίλου Oceanic Group of Companies έγινε σε εφαρμογή Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών και εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Ομίλου Εταιρειών AKTOR για την ανάπτυξη ενός πλήρως καθετοποιημένου κλάδου Διαχείρισης Εγκαταστάσεων, στο πλαίσιο του μετασχηματισμού του Ομίλου.

Η "ΑΚTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ" (εφεξής η "Εταιρεία"), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τον Κανονισμό 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & Συμβουλίου και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τα ακόλουθα: Σε συνέχεια της από 29.10.2024 ανακοίνωσης της Εταιρείας, αναφορικά, μεταξύ άλλων, με τη σύναψη Μνημονίου Κατανόησης (Memorandum οf Understanding) με μετόχους που εκπροσωπούν το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ανωνύμων εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών του ομίλου "Oceanic Group of Companies" και σε υλοποίηση της ως άνω συμφωνίας, στις 24.3.2025 η κατά 100% θυγατρική της εταιρεία "AΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (η "Αγοράστρια") ολοκλήρωσε τη διαδικασία εξαγοράς μετοχών που αντιστοιχούν στο 55% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου πέντε εταιρειών που ανήκουν στον Όμιλο Oceanic Group of Companies (ο "Όμιλος Oceanic") και συγκεκριμένα των εταιρειών α) "OCEANIC Security Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Ανώνυμη Εταιρεία", β) "OCEANIC Sοlution Ανώνυμη Εταιρείας Παροχής Υπηρεσιών – Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας" γ) "OCEANIC Safety Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας Ανώνυμη Εταιρεία" δ) "OCEANIC Protection and Services Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας Ανώνυμη Εταιρεία" και ε) της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία "BLUE SPOON Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία" (οι "Εταιρείες του Ομίλου Oceanic"), έναντι συνολικού τιμήματος 7,7 εκ. €, με δικαίωμα προαίρεσης για την απόκτηση από τους λοιπούς παραμένοντες μετόχους του υπόλοιπου 45% του μετοχικού κεφαλαίου των Εταιρειών του Ομίλου Oceanic σε βάθος τριετίας από την υπογραφή έναντι ποσού 6,3 εκ. ευρώ.

Στην ως άνω συμφωνία αντιστοίχως, προβλέπεται και δικαίωμα προαίρεσης των παραμενόντων μετόχων και πωλητών για τη μεταβίβαση στην Αγοράστρια των υπολοίπων μετοχών που θα κατέχουν (put option) στην ίδια αποτίμηση. Οι Εταιρείες του Ομίλου Oceanic οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και διαχείρισης εγκαταστάσεων και στις οποίες απασχολούνται συνολικά περίπου 1.100 εργαζόμενοι, πραγματοποίησαν αθροιστικά κατά το έτος 2024 κύκλο εργασιών ο οποίος ανήλθε περίπου σε 24 εκ €, το EBITDA του Ομίλου OCEANIC ανήλθε για το έτος 2024 περίπου σε 3,5 εκ € και στόχος για το έτος 2025 είναι να υπερβεί τα 3,8 εκ €.

Η ως άνω εξαγορά, εντάσσεται στο πλαίσιο του νέου στρατηγικού σχεδιασμού που έχει παρουσιάσει η Εταιρεία τον Οκτώβριο του 2024, και αφορά τη ενίσχυση και ανάπτυξη ενός πλήρως καθετοποιημένου κλάδου Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (Facility Management) ο οποίος αποτελεί έναν από τους πέντε κύριους κλάδους δραστηριότητας του Ομίλου Εταιριών Aktor".