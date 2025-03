Aktor Ανανεώσιμες: Καταβάλει ως ίδια συμμετοχή 4,1 εκατ. ευρώ για τo 51% της Sun Force One

Στα 4,1 εκατ. ευρώ ανέρχεται το ποσό της που θα καταβάλει ως ίδια συμμετοχή η AKTOR Ανανεώσιμες για την εξαγορά του 51% της Sun Force One.

Όπως ανακοίνωσε μάλιστα η AKTOR, το Enterpise Value της SUN FORCE ONE, με βάση το τρέχον χαρτοφυλάκιό της, εκτιμήθηκε στα 32,4 εκ. ευρώ.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εισηγμένης:

Η «ΑΚTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» εφεξής η «Εταιρεία», προς πληρέστερη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τον Κανονισμό 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & Συμβουλίου και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί σε συνέχεια της από 13.3.2025 ανακοίνωσής της αναφορικά με την εξαγορά του 51% των μετοχών του μετοχικού της κεφαλαίου και αντίστοιχα του 51% των ομολογιών της εταιρείας «SUN FORCE ONE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «SUN FORCE»), μέσω της 100% θυγατρικής της Εταιρείας, «AKTOR ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Αγοράστρια») ότι το Enterpise Value (EV) της SUN FORCE ONE, με βάση το τρέχον χαρτοφυλάκιό της εκτιμήθηκε στο ποσό των 32,4 εκ € περίπου, η δε Αγοράστρια θα καταβάλει ως ίδια συμμετοχή για την αγορά του 51% των μετοχών και των Ομολογιών το ποσό των 4,1, εκ ευρώ περίπου.

Η ανωτέρω ενημέρωση γίνεται κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.